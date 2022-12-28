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Yaşam

Iğdır'ın tuz mağaraları FPV dronla görüntülendi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan mağaralardaki Tuz Terapi Merkezi, FPV dronla görüntülendi.

Hüseyin Yıldız   | 28.12.2022
Iğdır'ın tuz mağaraları FPV dronla görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nda bulunan ve sağlık turizmine kazandırılması planlanan mağaralar, son dönemde Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri ile bölgeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Tamamı ışıklandırılan, sosyal alan çalışmaları devam eden Tuz Terapi Merkezi'nin her mevsim talep görmesi için Tuzluca Kaymakamlığınca çalışma yürütülüyor.

Ayda yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği mağaraların labirent gibi birbiriyle bağlantılı odaları, FPV dronla kaydedildi.

"Çok güzel bir mimarisi var"

Ziyaretçilerden Barış Arığtekin, AA muhabirine, bölgeyi gezmek için arkadaşlarıyla Erzincan'dan geldiklerini söyledi.

Iğdır'a ilk kez geldiğini ifade eden Arığtekin, "Tuz mağaralarını çok beğendik. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Çok güzel bir mimarisi var, çok büyük bir tarih yatıyor aslında. Bu benim çok ilgimi çekti. Bence herkes burayı görmeli." dedi.

Kasım Adlım da Van'dan geldiklerini ve mağaraları çok beğendiklerini anlattı.

Mağaraların iç mimarisine şaşırdıklarını dile getiren Adlım, "O eski zamanda bu işçiliği yapmışlar. Duvarları çok ilgi çekici. Benim en çok kristal tuzlar ilgimi çekti. İlk defa görüyorum ve bayağı ilgimi çekti. Ben Van'dan sırf burayı görmek için geldim, yine geleceğiz. Bütün arkadaşları toplayıp geleceğim." ifadelerini kullandı.

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