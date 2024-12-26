Dolar
35.27
Euro
36.77
Altın
2,623.97
ETH/USDT
3,428.00
BTC/USDT
97,937.00
BIST 100
9,994.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle dondu.

Hüseyin Yıldız  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Sabri Sarcan/AA

Iğdır

Kentte soğuk hava nedeniyle birçok akarsu, dere ve gölün yüzeyi buz tuttu. Doğa tutkunlarının gezdiği Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Gölü de buzla kaplandı.

Bölgeye gezi düzenleyen Ali Öztürk, AA muhabirine, ekip olarak, buz tutan gölün üzerinde yürüdüklerini söyledi.

Tuzluca ilçesi Üçkaya ve Buruksu köyleri arasındaki güzergahı gezdirip tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Üçkaya Gölü'nün üzeri buz tutmuş, doğa sporları için çok verimli. Yaz ve kış sporlarının yapılabileceği bir yer. Yaz aylarında kampçılık için kullanılıyor." dedi.

Köyün özellikle ırmağı ve doğasıyla dikkati çektiğini anlatan Öztürk, doğaseverleri bölgeye beklediklerini ifade etti.

Volkan Kutluca da her mevsim ilgi çeken gölün, buz tutan haliyle de görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
İLBANK'ın destek verdiği Gediz'deki GES ile yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı önleniyor
İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
"Çengel-14 ve Çengel 15" operasyonlarında 136 bin 904 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Benzer haberler

Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Harput Kalesi'ndeki kazı ve restorasyon "Geleceğe Miras Projesi" ile hız kazandı

Arama kurtarma ekipleri Ağrı Dağı'nda becerilerini geliştiriyor

Antalya'da turizmcilerin 2025 hedefi 18 milyon turist

Antalya'da turizmcilerin 2025 hedefi 18 milyon turist
Elazığ'da sahipsiz kediler için avluya bırakılan mamaya tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu

Elazığ'da sahipsiz kediler için avluya bırakılan mamaya tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu
Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 turist ziyaret etti

Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 turist ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet