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Yaşam

Iğdır'da sokak hayvanları için özel ekip işbaşında

Iğdır'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların büyük bölümünün evde kalması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için özel ekip oluşturuldu.

Hüseyin Yıldız   | 20.04.2020
Iğdır'da sokak hayvanları için özel ekip işbaşında Fotoğraf: Hüseyin Yıldız /AA

Iğdır

Sokak, piknik ve mesire yerlerini yaşam alanı seçen hayvanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yiyecek ve su bulamama sorunu yaşaması üzerine Iğdır Valiliği, çalışma başlattı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 10 kişilik özel ekip, sokak hayvanlarının yaşadığı alanları tespit edip mama ve su bırakıyor.

Düzenli olarak sürdürülen ve salgın süreci boyunca devam edecek çalışmaya Vali Enver Ünlü de destek vererek sokaklara mama ve su bıraktı.

Iğdır Şehir Ormanı'ndaki yemleme çalışmasına katılan Vali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge gereğince uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Özellikle piknik ve mesire alanlarının hayvanlar tarafından kullanıldığını ifade eden Ünlü, "Iğdır Şehir Ormanı, vatandaşlarımızın yoğun olarak piknik yapmaya geldikleri bir bölge. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır piknik ve mesire yerleri ziyarete kapalı. Buralarda çok başıboş hayvan var, daha önceki yıllarda gelip burada yavrularını büyütüp, buraları doğal yaşam alanı olarak seçen hayvanlar var." diye konuştu.

"Evlerinizin önüne bir kap yemek ve su bırakın" çağrısı

Vatandaşların da sokak hayvanları için duyarlılık göstermesi gerektiğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız şu anda yoğunluklu olarak evlerindeler, restoran, kafeterya, piknik ve mesire alanları kapalı olunca doğadaki dilsiz dostlarımız, birlikte gün geçirdiğimiz dostlarımız maalesef şu an mağdur durumdalar. Vatandaşlarımızdan kapılarının önüne bir kap yemek, bir kap da su bırakmalarını özellikle istirham ediyorum."

Ünlü, sokak hayvanlarının bu süreçte açlık ve susuzlukla karşı karşıya kaldıklarını ve onlara yardım edilmesi gerektiğini söyleyerek, üstesinden gelerek pandemiden kurtulacaklarını umut ettiklerini dile getirdi.

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