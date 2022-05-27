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Yaşam

Iğdır'da 'En Güzel Buzağı Yarışması' renkli görüntüler oluşturdu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, hayvancılığın teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Geleneksel En Güzel Buzağı Yarışması"nda en güzel buzağı, kuzu ve oğlak seçildi.

Bülent Mavzer   | 27.05.2022
Iğdır'da 'En Güzel Buzağı Yarışması' renkli görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, Belediye Meydanı'nda yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada çevre köylerden araçlarla getirilen 10 buzağı, 13 oğlak ve 14 kuzu, jüri tarafından boy, kilo, karakter ve sağlık açısından değerlendirmeye alındı.

Sahiplerince süslenen buzağı, kuzu ve oğlaklar tek tek jüri önünden geçirildi.

Protokoldekiler ve katılımcıların da kucağına alarak sevdiği hayvanların jüri tarafından değerlendirilmesi sonucu, Aykut Elarslan'a ait buzağı, Naim Serin'in kuzusu ve Yaşar Dalaş'ın oğlağı birinci oldu.

Birinci olan hayvanların sahiplerine yarım altın, ikincilere çeyrek altın verilirken, üçüncü olan hayvanların sahiplerine de hayvanlarına vermeleri için yem dağıtıldı. Ödülleri Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem ile Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu verdi.

Etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi.

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