İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı.
İstanbul
Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi.
Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.
Toplam değeri 184 bin 110 liradan açık artırmaya sunulan eşyaları, Aziz Korkmaz 550 bin liraya satın aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.