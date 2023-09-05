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Yaşam

İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı.

Berfin Kıraç  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi.

Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.

Toplam değeri 184 bin 110 liradan açık artırmaya sunulan eşyaları, Aziz Korkmaz 550 bin liraya satın aldı.

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