İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kayseri
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağmur, Erciyes'te kara dönüştü.
Dağın 3 bin 500 rakımdaki Hörgüçkaya mevkisi ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 6 dereceye kadar düştü.