Dolar
8.70
Euro
10.18
Altın
1,754.87
ETH/USDT
3,120.00
BTC/USDT
44,717.00
BIST 100
1,404.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşuyor Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. Rus basını, en az 3 kişinin öldüğünü duyurdu
logo
Yaşam

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Ergün Haktanıyan   | 20.09.2021
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

Kayseri

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağmur, Erciyes'te kara dönüştü.

Dağın 3 bin 500 rakımdaki Hörgüçkaya mevkisi ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 6 dereceye kadar düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'a yakalanan müteahhit aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporlar, binicilik ve okçuluk tesisinin açılışını yaptı

Müslüman arkadaşlarından etkilenen Alman Dennis Patrick, İslamiyet'i seçti

Devlet desteğiyle açtığı kuaför salonunda evcil hayvanları güzelleştiriyor

Devlet desteğiyle açtığı kuaför salonunda evcil hayvanları güzelleştiriyor
'Suveyda' filminin galası Kayseri'de yapıldı

'Suveyda' filminin galası Kayseri'de yapıldı