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Yaşam

Hükümlüler ürettikleriyle ekonomiye katkı sağlıyor

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, atölyelerde ürettikleri ürünlerle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 16.03.2019
Hükümlüler ürettikleriyle ekonomiye katkı sağlıyor

Bolu

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde hükümlüler, yaptıkları materyallerle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Cezaevinde bulunan 280 hükümlü, sedef, park bahçe, fırın ve mobilya atölyesinde üretim yapıyor.

Ustalar gözetiminde çalışan hükümlüler tarafından yapılan ürünler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ücret karşılığında satışa sunuluyor. Satışlardan elde edilen gelirin bir miktarı da hükümlülere veriliyor.

Atölyelerde sigortalı bir şekilde çalışan hükümlüler, aldıkları eğitim sayesinde kendilerini hem topluma hazırlıyor hem meslek ediniyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyelerde üretilen ürünlerden yılda yaklaşık 10 milyon lira gelir elde ediliyor.

Bolu Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Necati Uyanık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müdürlük bünyesindeki 280 hükümlünün sigortalı olarak atölyelerde çalıştığını belirterek, "İlk amacımız, bu hükümlülerimizi eğitmek, topluma hazırlamak ve var olan mesleklerini geliştirmek üzerine." diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yapıldığını anlatan Uyanık, Abant Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı'nın park bahçe mobilyalarını yaptıklarını, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında özel eğitim gören çocuklar için 70 bin adet materyal ürettiklerini kaydetti.

Sedef, park bahçe, fırın ve mobilya atölyesinin bulunduğunu ifade eden Uyanık, "Bolu Adliye Sarayı ve Tapu İl Müdürlüğünün temizlik işlerini yapmakta ve adliyede bulunan cay ocağını işletmekteyiz. Hükümlülerimiz tarafından atölyelerde üretilen materyallerin satılması için adliyede satış mağazası açtık. Ürünleri piyasanın altından satarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Buradan elde edilen gelirlerle de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz." dedi.

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