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Yaşam

Hopalı balıkçılar denizdeki karacayı ağlarıyla kurtardı

Artvin'in Hopa ilçesinde balıkçılar tarafından denizde bulunan karaca ağ atılarak kurtarıldı.

Yusuf Okur  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Hopalı balıkçılar denizdeki karacayı ağlarıyla kurtardı

Artvin

İlçe merkezindeki barınaktan dün akşam Karadeniz'e açılan balıkçılar, bir süre sonra dalgalarla sürüklenen karacayı fark etti.

Balıkçılar, denize ağ atarak ulaştıkları karacayı tekneye çıkardı. Kıyıya getirilen karaca daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Veteriner tarafından kontrolden geçirilen karaca, ardından ormanlık alana bırakıldı.

Karacayı kurtaran balıkçılardan Atıf Çiçek, yaptığı açıklamada, deniz yüzeyinde hareket eden bir canlı gördüklerini ve yanına gittiklerini söyledi.

Bu sırada karacanın da kendilerine doğru gelmeye başladığını aktaran Çiçek, "Arkadaşların yardımıyla güvertemize aldık. Milli Parklara haber verdik. Kendilerine teslim ettik ve sonra doğaya saldılar. Can kurtardığımız için mutluyuz. Balık tutmak amacıyla denize açılıyoruz. İlk defa karaca rast geldi. Bu da hatıra olarak kaldı." diye konuştu.

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