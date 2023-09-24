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Yaşam

Hollanda'da uçurtma festivali düzenlendi

Hollanda'nın Lahey kentinin Scheveningen ilçesinde sahil kenarında uçurtma festivali düzenlendi.

Abdullah Aşıran  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Hollanda'da uçurtma festivali düzenlendi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Scheveningen

Scheveningen Bad Vakfınca 1978'den beri 43'üncüsü düzenlenen festivalde, ülkenin farklı kentlerinden gelen ustalar tarafından tasarlanan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Farklı temalardan oluşan uçurtmalar, iki gün süren festivale katılan binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu.

Aileleriyle sahile gelen çocuklar da uçurtma uçurarak keyifli bir gün geçirdi.

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