Hollanda'da uçurtma festivali düzenlendi
Hollanda'nın Lahey kentinin Scheveningen ilçesinde sahil kenarında uçurtma festivali düzenlendi.
Scheveningen
Scheveningen Bad Vakfınca 1978'den beri 43'üncüsü düzenlenen festivalde, ülkenin farklı kentlerinden gelen ustalar tarafından tasarlanan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.
Farklı temalardan oluşan uçurtmalar, iki gün süren festivale katılan binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu.
Aileleriyle sahile gelen çocuklar da uçurtma uçurarak keyifli bir gün geçirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.