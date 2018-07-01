Hobi olarak başladığı fidancılıkta, ihracata başladı

KIRKLARELİ - ÖZGÜN TİRAN

Kırklareli'nien Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde yaşayan Nergiz Coşkun (49), yaklaşık 20 yıl önce boş vakitlerinde evinin bahçesinde fidan yetiştirmeye başladı.

Yakınları ve komşularının büyük ilgisi ile karşılaşarak yetiştirdiği fidanları satmaya başlayan Coşkun, işlerini zaman içerisinde yavaş yavaş büyütmeye başladı.

Yıllık, ortalama 6 bin fidan üretimi yapan Coşkun, bu fidanların önemli bir kısmını yurtdışına ihraç ediyor.

Meşe, çınar, ıhlamur, çam gibi yaklaşık 10 çeşit fidan üretimi yapan Coşkun, aile bütçesine ciddi manada destek sağlarken, 10 kişiye de istihdam sağlıyor.

"Eşim bile bana güvenmedi"

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı işini geliştirerek başarılı bir girişimci olduğuna inandığını söyledi.

İşini son 10 yıldır ciddi anlamda büyüttüğüne dikkat çeken Coşkun, "Eşim memur olduğu için 20 yıl önce boş zamanlarımda evimin bahçesinde poşetlere fidan ekmeye başladım. Yakınlarımız ve komşularımız bu fidanları satın almaya başlayınca ben de bu işe yöneldim. Daha fazla fidan yetiştirdim ve satınca da bir arazi kiraladım. Daha sonra kazandığım parayla yatırım yapmaya devam ettim. Kendi arazimi satın alarak, makineleşmeye geçtik. Bir çapa ile başladığım işimde şu an ciddi bir makineleşmeye ulaştım." diye konuştu.

Eşinin ve çevresindekilerin zaman zaman kendisine "bu işi başaramazsın" dediklerini aktaran Coşkun, şöyle devam etti:

"Ben hırsla işimi geliştirmek için çalıştım. Eşim bile bana güvenmedi ama başarılı olduğumu görünce o da desteğini hiç esirgemedi. Şu anda büyüdük ve yurtdışına açıldık. Geçen yıl Irak, bir ay önce de Gürcistan'a fidan gönderdik. Çok mutluyum."

Yıllardır tek başına çalıştığını, şu an ise kendi işinin patronu olduğuna dikkat çeken Coşkun, "Büyümeye başlayınca, yardımcı işçi aldım. Hala patronluğu kabul etmiyorum. Onlarla birlikte çalışıyorum. Patronluk çok ayrı bir şey. Ben yardımcılarımla çalışarak onların yorgunluğunu, emeklerini, alın terlerini çok iyi anlıyorum. Bu nedenle kendimi patron değil de girişimci olarak nitelendiriyorum." şeklinde konuştu.

"Fidan yetiştirmek, çocuk yetiştirmek gibi"

Fidan yetiştirmenin çok zor bir iş olduğuna değinen Coşkun, "Fidan yetiştirmek, bir çocuk yetiştirmek gibi" dedi.

Fidanların sürekli bakım istediğini dile getiren Coşkun, "Bir çocuk gibi düşünün. İlgilenmezseniz adeta küsüyor. Sürekli başında olmak zorundasın. Onu sulayıp, otlarını temizleyip, şefkat göstereceksin. Onlarla ilgilenmediğimde, yapraklarının solduğunu gözlemliyorum. Onları görmeyince özlüyorum. Toprağa ilk tohumu bıraktığımda, onun büyümesi ve ağaç olmasını görmek çok güzel. Bunu yaşamayan tabii ki anlamaz. Bu çok farklı bir sevgi." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman çocuklarından fazla fidanlarıyla ilgilendiğini kaydeden Coşkun, işini azim ve sevgiyle yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.