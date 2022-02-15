Dolar
13.62
Euro
15.45
Altın
1,853.92
ETH/USDT
3,083.50
BTC/USDT
43,955.00
BIST 100
2,043.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hayvansever doktor 'can dostları' için de mesai harcıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aile hekimi Sezgin Melek, yaklaşık 20 yıldır sokak hayvanlarının bakımı ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tuncay Tokay   | 15.02.2022
Hayvansever doktor 'can dostları' için de mesai harcıyor Fotoğraf: Tuncay Tokay / AA

Zonguldak

Kendisini sokak hayvanlarına adayan Alaplı 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Melek, işten kalan zamanının çoğunu sokak hayvanlarıyla geçiriyor.

Yıllardır maaşının yarısını "can dostları" için harcayan Melek, bakıma muhtaç olanları veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Sahiplendiği köpekler için yaptırdığı kulübeleri doğada uygun alanlara koyarak barınmalarını sağlayan doktor, "Prenses" ve "Minik" gibi isimler verdiği hayvanlara sevgiyle bakıyor.

Sezgin Melek, AA muhabirine, hayvanların Allah'ın insanlara emanet ettiği sessiz kullar olduğunu söyledi.

Hayvanların binlerce yıldır insanların dostları olduğunu belirten Melek, "Bundan 50 yıl önce hepimizin kapısının önünde köpekler vardı, bizi koruyorlardı. Apartman hayatı başlayınca ortada kaldılar. İnsanlık modernleştikçe onların yaşam alanları da azaldı. Onların dışarıda gariban kalmasına, açlık çekmesine dayanamıyorum." dedi.

"Bu dünya hepimizin, sadece insanın değil"

Melek, sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi için elinden geleni yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kasap arkadaşlarımız var, sağ olsunlar onlar da yardımcı oluyor. Hayvanlara iyi davranmak, onları doyurmak, korumaya almak sadece birkaç kişinin değil, tüm insanlığın görevi olmalı. Buradaki en önemli nokta bu. Çünkü Müslüman olmak, insan olmak, değerlere sahip çıkmak birkaç kişinin değil, bütün insanların görevi. Zaten herkes mahallesindeki, köyündeki hayvanlara sahip çıkarsa sorun kalmaz. Bu dünya hepimizin, sadece insanın değil."

Her ay kedi ve köpeklere 10'ar çuvala yakın mama aldığını aktaran Melek, "Maaşımın yarısını kedi ve köpeklere mama almaya ayırıyorum. Helali hoş olsun çünkü onlar Allah'ın sessiz kulları. Şükürler olsun devletimiz bize veriyor, biz de ihtiyaç sahiplerine vermeye çalışıyoruz. Aslında bu yardımımı paylaşmak da istemiyorum ama insanlara örnek olması açısından faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı
DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor
İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalar düşse de ölüm sayıları yüksek seviyede
Türkiye'de 76 bin 632 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 920 bine yaklaştı

Benzer haberler

Hayvansever doktor 'can dostları' için de mesai harcıyor

Hayvansever doktor 'can dostları' için de mesai harcıyor

Bileği bükülmeyen genç milli sporcu gözünü şampiyonluğa dikti

Evladı olmayan Fatma teyze 6 kıtada 90 yetime annelik yapıyor

Kendisini hayata bağlayan doktorlara mini konserle teşekkür etti

Kendisini hayata bağlayan doktorlara mini konserle teşekkür etti
Soğuk kış günlerinde yazlık evini sokak kedilerine tahsis etti

Soğuk kış günlerinde yazlık evini sokak kedilerine tahsis etti
Mehmet usta hat sanatına 40 yılını verdi

Mehmet usta hat sanatına 40 yılını verdi