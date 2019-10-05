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Yaşam

Hayvanlar için 'patili' sözleşme

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçede hayvan haklarını gözetmeyi öngören Hayvan Hakları Sözleşmesi'ni temsili olarak barınak köpeği "Foks" ile imzaladı.

Mustafa Güngör   | 05.10.2019
Hayvanlar için 'patili' sözleşme

İzmir

Çiğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hayvan barınağında etkinlik düzenlendi. 

Etkinlik kapsamında Başkan Gümrükçü tarafından "Hayvan Hakları Sözleşmesi" imzalandı. Sözleşmeye, temsili olarak, barınakta kanser tedavisi gören Foks isimli köpeğin de patisinin baskısı alındı.

Sözleşmede, "Tüm canlılar sağlıklı bir yaşam hakkına sahiptir.", "Hiçbir canlıya duygusal ve bedensel şiddet uygulanamaz", "Canlıların dövüştürülmesi kabul edilemez.", "Hiçbir canlının ölümüne göz yumulamaz.", "Bu şehirde sahipsiz hiçbir canlı yoktur.", "Bütün canlılar Çiğli Belediyesinin koruması altındadır." maddeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Gümrükçü, sözleşmenin belediye meclisinin gündemine de geleceğini belirtti.

Sözleşmeyle ilçede yaşayan hayvanlara ekstra bir koruma sağlayacaklarını ifade eden Gümrükçü, "İlk kez bir belediye başkanı ve insan dışında bir canlı, böyle bir sözleşmeye imza attı. Kasım ayında da Çiğli ve İzmir genelinde hayvanseverleri davet ederek Çiğli Hayvan Hakları Platformu'nu kuracağız." diye konuştu.

İmza töreninin ardından etkinliğe katılanlar ve çocuklar, hayvan sevgisinin anlatıldığı "Haylaz Pati" adlı tiyatro oyununu izledi.

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