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Yaşam

Hayatını kendisi gibi görme engellilere adadı

Görme engelini azmi ve başarısıyla aşan 37 yaşındaki Mustafa Gürses, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayının kütüphanesinde kitap seslendirme, kabartma harflerle okuma ve bilgisayar kullanımı hizmetleri veriyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 10.01.2020
Hayatını kendisi gibi görme engellilere adadı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Doğuştan görme engelli 37 yaşındaki Mustafa Gürses, kendisi gibi görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak için Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayının kütüphanesinde kitap seslendirme, kabartma harflerle okuma ve bilgisayar kullanımı hizmetleri veriyor.

Halk arasında "tavuk karası", tıp dilinde ise "retinitis pigmentosa" olarak adlandırılan gece körlüğü hastalığıyla dünyaya gelen Gürses, 18 yaşına kadar aydınlık ortamlarda 1 metreye kadar görebilirken bastona ihtiyaç duymadan kendi işlerini kısmen yapabildi. Hastalığı ilerledikçe görme yetisini tamamen kaybeden Gürses, bu sebeple yaklaşık 5 yıl boyunca kendisini sosyal hayattan soyutlayarak içine kapandı. Bir süre sonra hayatın bu şekilde devam etmeyeceğini düşünen Gürses, görme engelliler için açılan bilgisayar kursunda eğitim almaya karar verdi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdikten sonra bir hastanede devlet memuru olarak çalışmaya başlayan Mustafa Gürses, şu anda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayının kütüphanesinde kendisi gibi görme engelli bireylerin dünyasına ışık tutuyor.

Gürses, bir taraftan görme engellilere kitap seslendirme, kabartma harflerle okuma, sesli bilgisayar kullanımı gibi hizmetlerin verildiği kütüphanede çalışırken diğer taraftan cumartesi günleri onlara bilgisayar kursu veriyor.

Müziğe de büyük bir tutku duyan Gürses, Engelliler Sarayının Engelleri Aşalım Müzik Grubunda hem bağlama ve ney çalıyor hem de solistlik yapıyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Mustafa Gürses, azmi ve başarısıyla kendisi gibi engelli bireylere örnek oluyor. 

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