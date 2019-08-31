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Yaşam

Hatay'da yeşil kaplumbağalar denizle buluştu

Samandağ sahilinde yuvalarından çıkan 80 yeşil kaplumbağa yavrusunun denize ulaştığı tespit edildi.

Ozan Efeoğlu   | 31.08.2019
Hatay'da yeşil kaplumbağalar denizle buluştu

Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde yuvalarından çıkan 80 yeşil kaplumbağa yavrusu denizle buluştu.

Sabahın erken saatlerinde Çevlik mevkisinde görevlilerce açılan yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağalarının denizle buluşma süreçleri başladı. İlk açılan yuvadan yaklaşık 80 yeşil deniz kaplumbağasının denizle buluştuğu tespit edildi.

Yavruların zorlu yolculuklarını çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgiyle izledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Bektaş Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilde bin 200 yuva tespit ettiklerini söyledi.

Bunun da 120 bin yumurtaya eş değer olduğunu aktaran Sönmez, "Kıyı erozyonu, çakal popülasyonu ve ışık kirliliği gibi olumsuz etmenler var. Biz de bunlara karşı önlemlerimizi alıp denize ulaşan birey sayısını artırmaya çalışıyoruz." dedi.

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