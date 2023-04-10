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Yaşam

Hatay'da polislerden depremzede çocuklara moral etkinliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisler, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla depremzede çocuklara moral etkinliği düzenledi.

Halis Kalkan  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Hatay'da polislerden depremzede çocuklara moral etkinliği Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Numune Evler Mahallesinde kurulan çadır kentte depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara Türk bayrağı dağıtan ve çeşitli ikramlarda bulunan ekipler, çocukları araçla gezdirdi.

Çadır kent sorumlusu Abdullah Özdemir, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerini ağırladıklarını, çocukların güzel bir gün geçirdiğini söyledi.

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