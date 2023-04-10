Hatay'da polislerden depremzede çocuklara moral etkinliği
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisler, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla depremzede çocuklara moral etkinliği düzenledi.
Hatay
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Numune Evler Mahallesinde kurulan çadır kentte depremzede çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklara Türk bayrağı dağıtan ve çeşitli ikramlarda bulunan ekipler, çocukları araçla gezdirdi.
Çadır kent sorumlusu Abdullah Özdemir, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerini ağırladıklarını, çocukların güzel bir gün geçirdiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.