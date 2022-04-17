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Yaşam

Hatay'da misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde misinaya dolanan yunus balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Burak Milli   | 17.04.2022
Hatay'da misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı

Hatay

İskenderun Körfezi'nde balıkçılar, su yüzeyinde hareket etmekte güçlük çeken yunusu fark etti.

Yunusun misinaya dolandığını anlayan balıkçılar, misinayı bıçakla keserek yunusu kurtardı.

Bir süre teknenin etrafında dolanan yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Balıkçılar yunusu kurtarma anını, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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