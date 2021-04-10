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Yaşam

Hatay'da 'Künefe çeviren adam' heykeli yeniden yerine monte edildi

Künefeciler Meydanı olarak bilinen Ulus Meydanı'na 3 sene önce yerleştirildikten sonra tepsisi çalınan, ardından da elleri kırılan heykel tamir edildi.

Lale Köklü Karagöz   | 10.04.2021
Hatay'da 'Künefe çeviren adam' heykeli yeniden yerine monte edildi Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Hatay'da, 2018 yılında künefenin tanıtımı için yapılan ve önce tepsisi çalınan, ardından da elleri kırıldığı için yerinden kaldırılan "Künefe çeviren adam" heykeli, yeniden yerine kondu.

Büyükşehir Belediyesince 3 sene önce Künefeciler Meydanı olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirildikten sonra tepsisi çalınan, ardından da elleri kırılan heykel tamir edildi.

İlk günkü görünümüne kavuşan heykel, yerine monte edildi.

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