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Yaşam

Hatay'da depremzede demirci ustaları bu bayramda da kelle paça üttü

Hatay'da depremzede demirci ustaları, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların getirdiği kelle ve paçaları ütme geleneğini bu bayramda da demir dövdükleri ocaklarda sürdürdü.

Mehmet Bayrak  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Hatay'da depremzede demirci ustaları bu bayramda da kelle paça üttü Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi"nden etkilenen kentte, kurbanını kesen vatandaşlar, kelle ve paçaların ütülmesi için işletmeleri ayakta kalan demirci atölyelerinin yolunu tuttu.

Depremzede demirci ustaları, yıl boyunca demir işlemek için yaktıkları ocaklarda kurbanlık hayvanların kelle ve paçaları üterek kıl ve tüylerinden arındırdı.

Antakya Demirciler Odası Başkan Vekili Davut Karakaş, AA muhabirine, depremlerin ardından işletmelerinin ayakta kalmasıyla işlerinin başına geçtiklerini söyledi.

Karakaş, 50 yıldır mesleğini sürdürdüğünü, bayramın gelmesiyle kelle ve paça üterek para kazanmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Depremlere rağmen bu bayramda da kelle paça ütme geleneğinin sürdüğünü aktaran Karakaş, "Demirci esnafının yıllar boyu süren bir geleneğidir kelle ve paça ütme işi. Biz de Antakya Demirciler Çarşı'mızda bu geleneği sürdürmekteyiz. Kurbanlarını kesen vatandaşların ilk durağı burasıdır. Hataylılar kelle paçaya alışkın oldukları için kelle ve paçaları bizlere ütmeye getirir. Şehrimizde deriyi yüzerek değil de ateş içerisinde üterek kelleyi ve paçayı hazırlarız." diye konuştu.

"Önceki yıllarda iğne atsanız yere düşmezdi”

Depremzede demirci ustası Seyhan Öztürk (43) de 30 yıldır bu meslekle uğraştığını ve bunun yanında her yıl Kurban Bayramı'nda kelle ve paça üttüğünü aktardı.

Sıcak havada kelle ve paça ütmenin zorluğundan bahseden Demirel, "Bizlere getirilen kellelerin boynuzu kesiyoruz. Daha sonra kelle ve paçaları ateşte ütüyoruz. Ateşte iyice temizlenen kelle ve paçaları tel fırça yardımıyla da güzelce temizleyerek müşterilerimize teslim ediyoruz." dedi.

Yoğunluğun önceki yıllara oranla daha az olduğunu belirten Öztürk, "Önceki yıllarda iğne atsanız yere düşmezdi şimdi ise az sayıda müşteriye hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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