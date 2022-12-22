Hatay'da balıkçı oltasına kum köpek balığı takıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kıyıdan balık avlayan kişinin oltasına kum cinsi köpek balığı takıldı.
Hatay
Asi Nehri'nin denizle buluştuğu yerde balık tutan kişi, oltasına bir deniz canlısının takıldığını fark ederek misinayı toplamaya başladı.
Zorlanarak kumsala çektiği deniz canlısının kum cinsi köpek balığı olduğunu fark eden balıkçı, köpek balığını iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı.
Bu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.