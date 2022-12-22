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Yaşam

Hatay'da balıkçı oltasına kum köpek balığı takıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kıyıdan balık avlayan kişinin oltasına kum cinsi köpek balığı takıldı.

Hikmet Say   | 22.12.2022
Hatay'da balıkçı oltasına kum köpek balığı takıldı

Hatay

Asi Nehri'nin denizle buluştuğu yerde balık tutan kişi, oltasına bir deniz canlısının takıldığını fark ederek misinayı toplamaya başladı.

Zorlanarak kumsala çektiği deniz canlısının kum cinsi köpek balığı olduğunu fark eden balıkçı, köpek balığını iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı.

Bu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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