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Yaşam

Hatay Valisi Masatlı, depremzede annelerle bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı, şehit anneleri ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşlerini kaybeden annelerle yemekte bir araya geldi.

Mehmet Bayrak  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Hatay Valisi Masatlı, depremzede annelerle bir araya geldi

Hatay

Anneler Günü dolayısıyla Defne ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda Vali Masatlı, annelere karanfil verdi, sohbet etti.

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Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde insanlık vicdanının en önemli günlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

Annelerle bir araya geldikleri için mutlu olduğunu ifade eden Masatlı, "Annelerimizin her yanı ve yönüyle güçlü tutulması, onların desteklenmesi hem bizim Türk toplumu içerisinde ailemizin hem de milletimiz ve devletimizi güçlü kılacaktır." dedi.

Program, Antakya Medeniyetler Korosu konseriyle son buldu.

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