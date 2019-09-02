Hastaların duasını alarak gönüllerini kazanıyorlar
Kars İl Sağlık Müdürlüğünce verilen "evde sağlık hizmeti" uygulamasında görevli ekip, her ay kentteki 716 hastayı kontrol edip sağlık hizmeti vererek hem dualarını hem gönüllerini alıyor.
Kars
Yurdun çeşitli kentlerinde gerek sağlık müdürlükleri ve gerekse belediyelerce bakıma muhtaç hastalara verilen evde sağlık hizmeti Kars'ta ise İl Sağlık Müdürlüğünce titizlikle yürütülüyor.
İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen 7 ekip tarafından verilen ve her geçen gün talebin arttığı bu hizmetten her ay kentteki 716 bakıma muhtaç hasta yararlanıyor.
Hem dua alıyor hem de gönül kazanıyorlar
Sağlık görevlileri, sıklıkla ziyaret ettikleri hastaların hem duasını hem de güler yüzleri ile gönüllerini kazanıyor.
Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta 2015 yılından bu yana evde sağlık hizmetinin verildiğini söyledi.
Evden hastaneye gitmekte zorlanan hastaların evlerine giderek yattıkları yerlerden muayene edip ilaç yazdıklarını anımsatan Lazoğlu, "İlimizde şu anda 716 evde bakım hizmeti alan vatandaşlarımız var. 2018 yılı içerisinde bin 564 hastamıza ziyarette bulunduk, bunların evde genel tıbbi tedavileri ve bakım hizmetlerini yaptık." dedi.
Bir telefonla hizmet ayaklarına geliyor
Lazoğlu, Kars ve ilçelerindeki 7 hastanede evde bakım hizmeti verdiklerini belirterek, bu hastanelerde evde bakım hizmetinde kullanılacak ambulansların bulunduğunu dile getirdi.
Hastaların 444 38 33 nolu telefonu arayarak evde bakım hizmeti talep edebildiğini aktaran Lazoğlu, şöyle konuştu:
''Ziyaretimizde de tıbbi tedavisini, muayenesini yapmaktayız, ayrıca pansuman hizmetleri onun dışında fizyoterapi hizmetleri, akılcı ilaç kullanma hizmetlerimiz bulunmakta. Hastamızın hastanede herhangi bir tedavi ihtiyaçları olduğunda aynı şekilde 444 38 33 nolu telefonu arayarak tarafımıza ulaştıklarında hastaneye nakillerini sağlıyoruz." diye konuştu.
"Çalışmadan çok memnunuz"
Hasta yakını Sevlay Gegin de evde yapılan bu sağlık hizmetinden çok memnun olduğunu ifade ederek, bir telefonla ayaklarına kadar gelip hastalarının tedavi edildiğini anlattı.
Sağlık hizmetlerinden çok memnun olduğunu kaydeden Gegin, "Bu çalışmadan çok memnunuz gelip hastamızın kanını alıp tedavi yapıyorlar, ilaç yazıyorlar rapor çıkarıyorlar. Her şey çok kolay oluyor, hastam yürüyemiyor sağ olsun hemşirelerimiz bir telefonla bile işlerimizi hallediyor.'' diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.