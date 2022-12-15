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Yaşam

Hasta öğrencisine gönüllü olarak evde eğitim veriyor

Aksaray'da sınıf öğretmeni Mustafa Özgür Koçak, lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konulan 8 yaşındaki öğrencisi Talha Mutlu'yu, iki yıldır "Evde Eğitim Uygulaması" kapsamında hayata hazırlıyor.

Zekeriya Karadavut   | 15.12.2022
Hasta öğrencisine gönüllü olarak evde eğitim veriyor Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Aksaray

Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşayan Erol ile Elif Mutlu çiftinin ikinci çocukları Talha'ya, 2 yıl önce ateşlenme ve bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yüksek risk grubu lenfoma teşhisi konuldu.

Tedavisine başlanan Talha'nın ailesi, eğitim sürecinin aksamaması için 2021'de Milli Eğitim Bakanlığının "Evde Eğitim Uygulaması"na başvurdu. Süreçten haberdar olan Selçuk İlkokulu sınıf öğretmeni Koçak, dilekçe vererek Talha'nın gönüllü öğretmeni oldu.

Talha'ya yaklaşık 2 yıldır evde eğitim veren Koçak, öğrencisiyle yakından ilgileniyor.

Öğrencisinin derslerinin yanı sıra spordan sanata, müzikten güncel konulara ve kişisel gelişimine kadar her şeyiyle ilgilenen Koçak, çocuğun moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için de elinden geleni yapıyor.

"Talha benim bir şansım oldu"

Koçak, AA muhabirine, 25 yıldır mesleğini severek yaptığını, öğrencilerinin hayatına dokunmayı sevdiğini söyledi.

Talha'nın durumundan haberdar olunca hemen ailesiyle görüştüğünü aktaran Koçak, "Talha okula gidebilseydi, benim sınıfımda arkadaşlarıyla eğitim görüyor olacaktı. Ailesi evde eğitim alması yönünde başvurusunu yaptıktan sonra dilekçemi verip gönüllü olarak Talha'nın öğretmeni oldum. Evde eğitimi severek yapıyorum. Talha ile zamanımızın çoğu ders işleyerek geçiyor. Bazen de sohbet ediyor, gülüyor, eğleniyoruz. Elimden geldiğince her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Koçak, Talha'nın, tedavisi tamamlanınca arkadaşlarıyla birlikte sınıfta eğitim alabilmesi için mücadele verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Haftanın 4 günü toplam 10 saat ders işliyoruz. Saat 19.00'da derse başlıyor, duruma göre devam ediyoruz. Talha ile organik bir bağımız oldu. Aile de beni kabullendi. Bu ailenin içinde olmak beni mutlu ediyor. Talha bazen okulu ve arkadaşlarını soruyor, ben de anlatıyorum. Kendisi Öğretmenler Günü'nde beni ziyaret ederek, sınıf ortamımızı da gördü. İnşallah, doktor amcaları okula gidebilir dediğinde, o da koşa koşa gelecek. Bizim birinci vazifemiz vicdanlı, merhamet sahibi, vatanına milletine karşı sorumlu bireyler yetiştirmek. Bir çocukla bağ kurmak ve onun ilk öğretmeni olabilmek yaşanabilecek en güzel duygu. Talha'mızın özel durumu bizi biraz daha fazla bağlıyor. Bu yıl geçen yıla göre çok daha yakınız. Birbirimizi görmediğimiz zaman özlüyoruz. Aramızdaki bağ, anlatılmaz yaşanır. Talha benim bir şansım oldu."

"Öğretmenimi çok seviyorum, hiç gitmesini istemiyorum"

Talha Mutlu ise birinci sınıftan beri öğretmeninin eve geldiğini, bu durumun da kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Türkçe, matematik ve hayat bilgisi gibi dersleri işlediklerini anlatan Mutlu, "Bazen defterime yazılar yazıyoruz. Derslerime eksiksiz çalışıyorum. Gülüyoruz, konuşuyoruz böyle geçiyor derslerimiz. Matematik dersinde toplamayı bile öğrendim, üç basamaklı rakamları toplayabiliyorum. Türkçe okuma etkinlikleri yapıyoruz. Öğretmenimi çok seviyorum, hiç gitmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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