Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşların yaralı bulduğu şahin ile baykuş, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Hayvan Tedavi Merkezi'nde iyileştirilerek doğaya salındı.

Fotoğraf: AA/Ulaş Güven

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen baykuş ile şahin, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Vatandaşların yaralı halde buldukları baykuş ile şahin, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi bünyesindeki Hayvan Tedavi Merkezi'ne teslim edildi.

Veteriner hekimler tarafından yaraları iyileştirilen ve beslenerek güçlenmeleri sağlanan kuşlar, tedavilerinin ardından görevlilerce doğaya salındı.

Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, AA muhabirine, duyarlı vatandaşların kendilerine ulaştırdığı yaralı kuşları tedavi altına aldıklarını söyledi.

Yaralı ve bitkin haldeki kuşların bakımını üstlendiklerini belirten Kaçan, şöyle devam etti:

"Baykuşun bacağında ve kanadında uçmasına engel olan yaralar vardı. Yeterince beslenemediği için güçten düşmüştü, uçamıyordu. Gerekli tedavisini yaptık. Düzenli olarak besledik. Şu anda tam uçabilecek durumda. Şahinin de bacağında yarası vardı. Temizledik, uygun ilaçlarla tedavisini uyguladık. Beslenmesini sağladık. Küçük deneme uçuşları yaptık, uçabiliyordu. Kendi beslenmesini sağlayacak duruma geldi. Onları doğal yaşam alanlarına bıraktık."

Muhabir: Ulaş Güven