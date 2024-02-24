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Yaşam

Hakkari'de kayakseverler hafta sonunu kayak merkezinde değerlendiriyor

Kar kalınlığının en fazla olduğu merkezlerden Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelenler, kayak ve snowbaord yaparak eğlendi.

Sayim Harmancı  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Hakkari'de kayakseverler hafta sonunu kayak merkezinde değerlendiriyor Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Kente 12 kilometre mesafede, kar kalınlığının 167 santimetre ölçüldüğü, 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, kristal yapıdaki kar örtüsü ve 10 kilometreyi bulan pistleriyle kayakseverleri cezbediyor.

Hafta sonunda çevre illerden de merkeze gelen kayakseverler, kayak takımları ve snowboardlarla kaymanın keyfini yaşadı, çocuklar da kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Yarışlara hazırlanan sporcular ve altyapılardaki çocuklar da antrenörleri gözetiminde çalıştı.

Ziyaretçilerden Recep Adıyaman, AA muhabirine, kayak merkezinin varlığının kent sakinleri için iyi bir imkan olduğunu belirtti.

Tesisin bölgeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Adıyaman, "Çok güzel bir ortam var. Herkes eğleniyor. Buraya herkesin gelmesini bekliyoruz. Hafta sonları kalabalık oluyor. Öğrenciler, aileler geliyor. Çevre illerden, Van'dan, Diyarbakır'dan gelenler oluyor. Burada zaman çok güzel geçiyor." diye konuştu.

Rafet Duman da hafta sonları kayak merkezine eğlenmeye geldiklerini ifade ederek, "Hava güzel, pistler güzel. Her şey güzel olunca kayak yapmak da mükemmel oluyor. Burası Hakkari için bir velinimet. Her yerden, İran'dan, Irak'tan gelenler var." dedi.

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