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Yaşam

Hakkari'de günde 100 öğrenci kayakla buluşturuluyor

Hakkari'de "Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında günde 100 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor.

Sayim Harmancı  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Hakkari'de günde 100 öğrenci kayakla buluşturuluyor Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulanan proje kapsamında, kentteki çocuk ve gençlerin farklı branşlarda sporla buluşturulması için çalışmalar devam ediyor.

Kent genelindeki binlerce çocuğun kayakla buluşturulduğu proje kapsamında, yeni sezonda da öğrencilere kayak eğitimi verilmeye başlandı.

Valiliğin tahsis ettiği araçlarla 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'ne götürülen öğrecilere, antrenörler tarafından kayak eğitimi veriliyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kayak merkezine çıkarak, öğrencilerle bir araya geldi, sohbet etti.

Çelik, gazetecilere, proje kapsamında öğrencileri sporla buluşturmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kayak, voleybol, basketbol, futbol, yüzme gibi branşlarda çocuklara eğitim verildiğini anlatan Çelik, "Her gün 100 öğrencimizi kiraladığımız servislerle kayak merkezine taşıyoruz. Onların öğle yemekleri de dahil ihtiyaçlarını karşılayarak gün boyu bir spor faaliyetiyle buluşmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 10 bine yakın çocuğumuzu kayak merkezine getirdik." dedi.

Yeni sezonda da günlük 100 öğrenciyi kayak merkezine götürdüklerini ve hepsine kayak eğitimi verildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bunun için 4 milyon liraya yakın bütçe ayırdık. İhtiyaç halinde bu bütçeyi de artıracağız. Önemli olan gençlerin sporla buluşması. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bünyesinde Kayak Spor Kulübümüz var. Bu sporcularımızın kayak alanında uluslararası düzeyde şampiyonluklar kazanacaklarını düşünüyoruz. Antrenörlerimiz, gelen öğrenciler arasından potansiyeli olan çocukları spor kulüplerine kazandırıyor. Bu da öğrencilerin kayağı profesyonel şekilde yapmalarına vesile oluyor. Aynı zamanda bir tarama faaliyeti gibi de düşünülebilir."

"Bu sene yapay kar makinesini de tesise kazandıracağız"

Güzel bir ambiyansa sahip merkezde gece kayağının başladığını dile getiren Çelik, "Biz de bunu deneyimleme şansı bulduk. İnanılmaz huzur buldum. 3 bin rakımda gece kayak yapmanın zihinde oluşturduğu farklı bir bakış açısı, mutluluk duygusu var. Hakkari'nin her noktasında kış turizmi açısından büyük potansiyel var. Temennimiz, yatırımcıların buraya yatırım yapmaları. Şu an 1 metre 80 santimetre kar var. İnşallah bu sene yapay kar makinesini de tesise kazandıracağız. Herkesi buraya bekleriz." diye konuştu.

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Çelik'e, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.

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