Dolar
8.86
Euro
10.30
Altın
1,768.17
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,394.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hakkari'de görülen kuş türleri gözlemcileri heyecanlandırdı

Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde yapılan gözlemlerde ilk kez, başka bölgelerde yaşayan 6 kuş türü tespit edildi.

Sıraç Karadeniz, Sayim Harmancı   | 04.10.2021
Hakkari'de görülen kuş türleri gözlemcileri heyecanlandırdı

Hakkari

Yüksek rakımlı dağları, yaylaları, akarsuları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari, zengin bitki örtüsü, endemik türler ve kuş türleriyle de adından söz ettiriyor.

İran ve Irak sınırında bulunması nedeniyle kuşların önemli göç güzergahları arasında yer alan kent, bu yönüyle gözlemcilerin ilgisini çekiyor.

Kente gelen bir grup kuş gözlemcisi, Yüksekova ve Derecik ilçesinde arazide yürüttükleri çalışmalarda, daha önce başka bölgelerde görülen 6 kuş türünü ilk kez gözlemledi.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, AA muhabirine, İzmir Yalıçapkını'nı Türkiye'nin en doğusunda bulmanın keyif verici olduğunu söyledi.

Bölgede kuş ve diğer hayvan türlerinin araştırılmasına yönelik az sayıda çalışmanın yapıldığını belirten Yoğurtcuoğlu, Hakkari için birçok yeni türle karşılaştıklarını, bunlardan en heyecan verici olanın İzmir Yalıçapkını olduğunu ifade etti.

İzmir Yalıçapkını'nın Türkiye'de yaşayan 3 tür yalıçapkınından biri olduğunu aktaran Yoğurtcuoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu bölgede normal, yani ufak yalıçapkınlarından bolca bulunuyor. Ancak İzmir ve Alaca Yalıçapkını'nın Hakkari'de hiç kaydedilmediğini biliyorum. O yüzden karşılaştığımız zaman büyük heyecan yaşadık. Derecik bölgesi Hakkari'nin diğer bölgelerine göre çok alçakta. Bu da Hakkari'nin hiçbir yerinde görülmeyen kuşların burada görülmesine vesile oluyor. Mayıs ayından beri burada yaptığımız çalışmalarda Hakkari için yeni 6 türle karşılaştık. 5 tanesi Derecik bölgesinden. Kum Kekliği, Sarı Boğazlı Serçe, Boz Serçe, Boz Alamecek, İzmir Yalıçapkını ve bugün de Kızılkuyruklu Örümcek kuşunu bulduk. Türünü tüm olarak tespit edemedik. Türmenistan'dan mı ya da Moğolistan'dan mı olduğunu netleştiremedik. Bunların hepsi Hakkari için yeni oldu. Desteklerinden dolayı Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a teşekkür ederiz."

Bölgede görülecek bazı kuşların Türkiye için de yeni tür olabileceğine işaret eden Yoğurtcuoğlu, yeni bir kuş cennetiyle karşılaştıklarını ve gözlemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Emrah Kayhan da uzun zamandır kuş türleriyle ilgilendiğini ve gelen ziyaretçilere yardımcı olduğunu belirterek, 2013'ten bu yana birçok türü kaydettiklerini, bunlara son zamanlarda yeni türler eklediklerini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
IMF, Kovid-19 salgınından bu yana 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde finansman sağladı
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi
AB ilaç düzenleyicisinden Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık

Benzer haberler

Hakkari'de görülen kuş türleri gözlemcileri heyecanlandırdı

Hakkari'de görülen kuş türleri gözlemcileri heyecanlandırdı

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Ağrılı öğrencilerin atmacası TEKNOFEST'te havalandı

Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi

Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildi

Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildi