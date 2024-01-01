Dolar
29.47
Euro
32.74
Altın
2,062.89
ETH/USDT
2,301.50
BTC/USDT
42,718.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hakkari'de evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar deprem anını anlattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evlerinde çatlak oluşan bazı vatandaşlar, deprem anında yaşadıklarını aktardı.

Sayim Harmancı, Ulaş Güven  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Hakkari'de evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar deprem anını anlattı Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Yüksekova'da dün akşam yaşanan 3,5, 4,4 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerde, Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyünde bazı evlerde çatlaklar meydana geldi.

Köy sakini Cafer Kartal, AA muhabirine, deprem anında evde oturduklarını, sarsıntı hissettikleri anda dışarı çıktıklarını belirtti.

İlk depremden sonra ikinci bir sarsıntının daha yaşandığını ifade eden Kartal, "Çok korktuk. Hava da soğuktu. Çocukları alıp dışarı çıktık. Ateş yakıp bekledik. Bir süre dışarıda kaldıktan sonra tekrar içeriye geçtik. Herkes depremin ardından dışarıya çıktı. Bazı evlerde çatlaklar oluştu. Böyle bir sarsıntıyı daha önce yaşamamıştık. Herkese geçmiş olsun. Allah başka afetler yaşatmasın." diye konuştu.

Resul Kartal da gece deprem nedeniyle büyük korku yaşadıklarını aktardı.

Köydeki bazı evlerde de küçük çaplı hasarın olduğunu belirten Kartal, "Depremi hissettiğimiz anda dışarıya çıktık. Evimizin arkasındaki kayalıklardan taş düşme riski var. Dün gece de bazı kaya parçaları yuvarlandı. Korktuğumuz için evde kalamıyoruz. Geceyi de bir yakınımızın evinde geçirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Yüksekova Belediyesi ve jandarma ekipleri gelip evimizde hasar tespit çalışması yaptı." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden İbrahim Bafra da sarsıntıyı şiddetli hissettiklerini anlatarak, "Depremle herkes dışarıya çıktı. Biz de sarsıntıyı çok hissettik. Sonra dışarıya çıktık. Köydeki herkes dışarıdaydı. Köydeki evlerin çoğu taştan yapılmış. O yüzden evlerde çatlaklar oluştu. Bazı köylüler geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi. Bazıları da komşularına, akrabalarına gitti. Ekipler de gelip tespiti yaparak tutanak tuttu." diye konuştu.

Mehmet Bafra da depremin merkez üssünün köylerine yakın olduğunu, bu nedenle daha fazla hissettiklerini dile getirdi.

Sarsıntıyı hissettikleri anda dışarıya çıktıklarını anlatan Bafra, "Ateş yakıp, çocuklarımızı ısıtmaya çalıştık. Evimizin farklı noktalarında çatlaklar oluştu. Bazı evlerde de aynı durum var. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Tabi herkes korktu. Uzun süre dışarıda kaldık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit babasıyla telefonda görüştü
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlatları için nöbette
Lokanta ve kafelerde fiyat listelerinin giriş kapısı önünde yer alması uygulaması başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
TÜGVA Başkanı Beşinci: Kendi ülkesinde mahkum olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı

Benzer haberler

Hakkari'de evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar deprem anını anlattı

Hakkari'de evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar deprem anını anlattı

Japonya'nın batısında son 1,5 saatte 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem oldu

Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi

Hakkari'de 2 deprem

Hakkari'de 2 deprem
Bosna Hersek'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bosna Hersek'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'nın Papua bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Papua bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet