Dolar
27.00
Euro
29.70
Altın
1,933.13
ETH/USDT
1,818.90
BTC/USDT
28,858.00
BIST 100
7,470.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(DRON) Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi. - VTR Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.
logo
Yaşam

Hakkari'de dağcılar Sümbül ve Spi Dağı'na tırmandı

Hakkari'de bir grup dağcı, kentin tanıtımına katkı sağlamak için Sümbül ve Spi dağlarında zirve yaptı.

Hikmet Temeş  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Hakkari'de dağcılar Sümbül ve Spi Dağı'na tırmandı

Hakkari

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç'un da aralarında bulunduğu 6 kişilik grup, Depin mevkisinde tırmanışa başladı.

Zorlu tırmanışın ardından 3 bin 472 rakımlı Sümbül Dağı'nda zirve yapan dağcılar, sonraki gün 3 bin 582 rakımlı Spi Dağı'nın zirvesine çıktı.

Ertunç, Sümbül Dağı tırmanışının parkurun zor olması ve mevsim şartları nedeniyle zorlu geçtiğini belirtti.

Tırmanışı güvenli şekilde tamamladıklarını aktaran Ertunç, "Ekip arkadaşlarımın bana güvenmeleri ve faaliyet boyunca gösterdikleri yüksek performansları gücüme güç kattı. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, onları yürekten kutluyorum. Kentimizin tanıtımı için faaliyetlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dağcılardan Gıyasettin Tatlı da tırmanışın zorlu ancak keyifli geçtiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Niğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 84. sayısını yayımladı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Hakkari'de dağcılar Sümbül ve Spi Dağı'na tırmandı

Hakkari'de dağcılar Sümbül ve Spi Dağı'na tırmandı

Dünyanın en yüksek zirvelerine ayak basan Tunç Fındık tarihe geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Güvenlik güçleri, şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde nöbette

Güvenlik güçleri, şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde nöbette
Dağcılar buz tırmanışını Cilo'da öğrenecek

Dağcılar buz tırmanışını Cilo'da öğrenecek
En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi

En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet