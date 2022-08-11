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Yaşam

Hakkari'de 2 yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi

Deniz seviyesinden 1720 metre yükseklikte bulunan Hakkari'de, 4 ilçeye yapılan yarı olimpik yüzme havuzlarının hizmete alınmasıyla daha fazla çocuğa ve gence yüzme eğitiminin verilmesi hedefleniyor.

Sayim Harmancı   | 11.08.2022
Hakkari'de 2 yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımlarıyla son yıllarda birçok tesisin inşa edildiği Hakkari'de, çocuklara ve gençlere daha güvenli ortamlarda spor yapma imkanı sağlanıyor.

Futbol, basketbol, voleybol, kick boks, muaythai, güreş, masa tenisi ve badminton gibi branşlarda açılan kurslara kayıt yaptıranlar, aldıkları eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor.

Yüzmede 12 bin çocuğa eğitim verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Pehlivan Mahallesi'ndeki yarı olimpik havuzda açılan kurs sayesinde de kentteki çocuklar ve gençler yüzme öğrenme imkanı buluyor.

Valiliğin de desteğiyle şu ana kadar 12 bin çocuğa yüzme eğitiminin verilirken, ilçelerde yapımı devam eden yüzme havuzlarının da tamamlanmasıyla daha fazla kişiye ulaşılması planlanıyor.

"Bütün çocuklara ve gençlere yüzme eğitim vereceğiz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde uyguladığı proje çerçevesinde yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme eğitimleri düzenlediklerini söyledi.

Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerine de yarı olimpik havuzların yapıldığını belirten Yıldırım, "İlçelerdeki tesislerin de hizmete girmesiyle amacımız kent genelinde her yıl 40 bin öğrenciye yüzme öğretmek. Dönüşümlü olarak tüm köylerde, beldelerde, ilçelerde ve merkezde önce genç ve çocuklara ardından yetişkinlere yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında ilimizde bütün çocuklara ve gençlere yüzme eğitimi vermiş olacağız." dedi.

Eğitimler sırasında kulüplerin bünyesine alınan yetenekli çocukların milli takıma yükselmesi için gerekli desteği sağladıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Devletimizin imkanlarıyla her yıl 10 bin çocuğumuza kayak eğitimi veriyoruz. 5 yılda 50 binin üzerinde öğrenciye kayak eğitimi verdik. Bununla beraber yüzme eğitimlerine de devam ettik. Esendere, Durankaya ve Büyükçiftlik beldelerimize de portatif yüzme havuzları yaparak 3 aylık süreçte buradaki insanlarımıza bu hizmeti götürmek istiyoruz. Son iki yılda tesisleşme anlamında yüzde 400 civarında büyüme sağladık. Merkez ve ilçelerde 67'ye yakın tesisimiz var. Özellikle gençlik merkezlerinde branş sınırlaması getirmeden her alanda gençlerimize, çocuklarımıza eğitimler veriyoruz."

Yüzme antrenörü Meryem Gülçin Özen de çocukların proje sayesinde yüzme öğrendiğini belirterek, "Burada hafta içi eğitim veriyoruz. Hafta sonu da müsabaka gruplarındaki çocuklarımızı yarışlara hazırlıyoruz. Hem temel seviyede hem de müsabaka seviyesinde eğitimler veriyoruz. Yaz spor okulundaki çocuklar eğitimin yanında eğlenceli vakit geçiriyor. Şu an çok talep var. Çocuklar çok istekli, biz de bu isteği görünce mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Meryem Gül Şahin de havuzda yüzme öğrenip güzel zaman geçirdiklerini vurgulayarak, "Yaz tatilimizi havuzda yüzerek değerlendiriyoruz. Öğretmenlerimiz bize çok iyi davranıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.


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