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Yaşam

Hacca gitmek için biriktirdiği parayı çocukların tedavisi için bağışladı

Eskişehir'de eşini kanserden kaybeden ve kendisi de kolon kanseri tedavisinin ardından hastalığı atlatan ve sağlık sorunları nedeniyle hacca gidemeyen Kıymet Üstündağ, ibadeti için biriktirdiği parayı kanser tedavisi gören çocuklar için bağışladı.

Emrah Yaşar   | 28.09.2021
Hacca gitmek için biriktirdiği parayı çocukların tedavisi için bağışladı

Eskişehir

Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki Kıymet Üstündağ, gazetecilere, 1985 yılında eşi Ahmet Üstündağ'ı akciğer kanseri nedeniyle kaybettiğini belirterek, hayat arkadaşının ardından 1994 yılında kolon kanserine yakalandığını kaydetti.

Gördüğü tedavilerle kanseri yendiğini anlatan Üstündağ, şunları söyledi:

"Bağış yapmak beni çok mutlu ediyor. Hacca gitmek istedim ama birçok hastalığım var. Kalp doktorum gitmeme müsaade etmedi. Bu mutluluk öyle bir mutluluk ki tarif edilemez. Kanser hastası yavrularımıza Allah şifa versin. Bütün dualarımız onlara olsun. Ben çok mutluyum. Yardım etmesini çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim."

Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra birikimini bağışlayan Kıymet Üstündağ ve eşi Ahmet Üstündağ'ın isimleri, ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde bulunan iki odaya verildi.

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