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Yaşam

Gurbetçiler, 4 yıldır ramazanda mahalle halkına iftarlık dağıtıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli beldesinin Burunören mahallesinde yaşayanların iftar ve sahur sofralarına 4 yıldır gurbetçiler de katkıda bulunuyor.

Ömer Ertuğrul  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Gurbetçiler, 4 yıldır ramazanda mahalle halkına iftarlık dağıtıyor Fotoğraf: Ömer Ertuğrul / AA

Yozgat

Sosyal medyadan organize olan gurbetçilerin bağışlarıyla içecek, tatlı ve pide alan 52 yaşındaki Bekir Yeşil, her gün otomobiliyle kapı kapı gezerek ikramlıkları evlere dağıtıyor.

Gurbetçilerin yardımlarının dağıtılmasında gönüllü görev yapan Bekir Yeşil, AA muhabirine, il ve yurt dışında yaşayan hemşehrilerinin destekleriyle mahalle halkının ramazan ayı süresince her gün pide, içecek ve tatlısını karşıladıklarını belirtti.

"İlçeden günlük ramazan pidemizi, içeceğimizi, tatlımızı alıp, ev ev, kapı kapı gezerek dağıtıyorum. Evde bulunmayanların ise balkonlarına bırakıp gidiyorum." diyen Yeşil, mahalledeki 2-3 yerde toplanma alanı olduğunu, o alanlarda da iftarlık dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Tüm gurbetçilere teşekkür eden Yeşil, "Allah herkesten razı olsun. Hemşehrilerimiz organize oluyor, günlük paraları gönderiliyor. Mahallede yaşayan hiçbir vatandaş aracına binip Sorgun'a ya da yakın yere gitmeden evlerine ekmekleri geliyor. Günlük ortalama 350-400 ekmek dağıtıyorum. 80'e yakın içecek, 75 paket tatlı dağıtıyoruz. Gönüllü olarak 4 yıldır bu hizmeti yapıyoruz." diye konuştu.

Gurbetçilerin desteğiyle imam evi, köy odası ve çeşme de yapıldı

Gurbetçilerin sadece ramazanda değil diğer günlerde de köye katkıda bulunduğunu aktaran Yeşil, mahalle camisinin içinin, şadırvanının ve minaresinin tadilatını yaptıklarını dile getirdi.

Yeşil, gurbetçilerin desteğiyle atıl durumdaki okulu kültür salonu haline getirdiklerini aktararak, "İmamevi yaptık, atıl durumundaki sağlık ocağımızı köy odasına dönüştürdük. Mesire alanı, mescit ve çeşme yaptık. Şimdi köyümüzde bir çeşme var, onu büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahalle halkından Emine Erden de her gün evine iftarlık pide, tatlı ve içecek geldiğini belirterek, Bekir Yeşil ve tüm gurbetçilere teşekkür etti.

Hayri Şimşek ise köye çok sayıda hizmet yapıldığına değinerek, "Bekir Yeşil önderlik yapıyor, mahalle halkının ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

Tatlıcı Hüseyin Yıldız ise günlük ortalama 15-20 kilogram tatlı satarken, Burunören Mahallesi'ne alınan tatlılarla satışların katlandığını ifade etti.

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