Güneydoğulu öğrencilerin karne hediyesi: Kayak

ŞANLIURFA - Halil Fidan

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan ve "Güneydoğu'nun Uludağı" olarak nitelendirilen Karacadağ Kayak Merkezi, bin 919 rakımıyla bölgenin zirvesinde bulunuyor.

Karın geçen yıl fazla yağmaması nedeniyle "ölü sezon" geçiren merkezde, bu yıl yoğun olarak düşen kar, hem işletmecilerin hem de bölgedeki kayakseverlerin yüzünü güldürüyor.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler, burada kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Havadan ve yerden çekilen görüntüleriyle farklı bir güzelliği yansıtan Karacadağ'da özellikle okulların yarı yıl tatiline girmesiyle büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Leğen ve deniz yatağıyla kayak keyfi

Sabahın erken saatlerinde günübirlik gelen ziyaretçiler, hem beyaz örtü üzerinde kayak keyfi yaşıyor hem de temiz havada mangal yakıyor. Kimi vatandaşlar, kızakla kaymayı tercih ederken, leğen ve deniz yatağıyla kaymaya çalışanlar da renkli görüntüler oluşturuyor.

Sömestr dolayısıyla hafta sonu 10 bin civarında kişinin geldiği Karacadağ'da konuklar ayrıca davul-zurna eşliğinde halay çekip eğlenceli vakit geçiriyor. Tatillerini en güzel şekilde değerlendirmeye çalışan çocuklar ise kızaklarla karın keyfini çıkarıyor.

Öğrenci ve aileleri mutlu

Ailesiyle kayak merkezine gelen ilkokul öğrencisi Diyarbakırlı Belinay Eriman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların tatile girmesine çok sevindiğini belirterek, "Karnem de iyi olunca tatilde buraya geldik. Çok mutluyum, umarım bundan sonra daha sık geliriz." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Şanlıurfalı Hatice Kübra Taş da ailesinin karne hediyesi olarak kendisini buraya getirdiğini anlatarak, en kısa sürede kayak öğrenmeyi hedeflediğini söyledi.

Merkezdeki uzmanlardan kayak eğitimi alan Zeynep Özbek ise "Diyarbakır'dan geldim ve ilk kayak deneyimim. Ortam ve kayak merkezi çok güzel ama ben kayak yapmayı bilmediğim için henüz tadına varamadım." ifadelerini kullandı.

Kızına karne hediyesi olarak merkeze geldiğini aktaran Diyarbakırlı Dicle Bahadır ise "Kızımızın karnesi çok iyi olduğu için ödül olarak Karacadağ Kayak Merkezi'ne geldik. Burada çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz gerçekten eğlenceli ve güzel bir mekan." şeklinde konuştu.

Şanlıurfalı Kazım Demirtaş da kentin her anlamda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunların en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Gerçekten çok güzel bir mekana sahibiz. Çevre il ve ilçelerden gelen arkadaşlarımız burada eğleniyorlar. Şanlıurfa'yı kötü bilenler için burası güzel bir örnek aslında ve terörün burada olmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arkadaşlarıyla merkeze gelen Esra Topal da birkaç yıldır iş gereği Şanlıurfa'da bulunduğunu ve ilk kez kayak yaptığını ifade etti.

İlk deneyimi olmasına rağmen karda kaymanın çok eğlenceli olduğunu belirten Topal, "Çok beğendik, çok güzel burası. İlk defa deniyorum ve çok güzel oldu. Tesis de güzel ama biraz daha geliştirilebilir. Özellikle yemek konusunda, onun dışında her şey harika." diye konuştu.