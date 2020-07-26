Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis gibi Güneydoğu Anadolu illerinde 40 derecenin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı nem oranıyla bunaltıcı bir hal alıyor.

Fırat Özdemir,Müslüm Etgü,İzzet Mazı,Fevzi Kemal Karagöz   | 26.07.2020
Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor

Gaziantep/Şanlıurfa(Adıyaman

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, tüm yurtta hissedilen hava sıcaklıkları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde de etkisini gösteriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olarak gösterilen Gaziantep'te hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçüldü.

Yüzde 30 civarından ölçülen nemin de etkisiyle hava sıcaklığının daha fazla ölçüldüğü kentte, otomobillerdeki ve çevredeki bazı termometreler, hava sıcaklığını 47 derece olarak gösterdi.

Hava sıcaklığının bu kadar yükseldiği başta Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere bölge illerindeki yaşam alışkanlıklarında da değişiklik göze çarpıyor.

Özellikle öğle saatlerinde kent merkezlerindeki yoğunluğun azaldığı gözlenen Güneydoğu illerinde, güneşin etkisini azaltmasıyla beraber insanlar çarşı ve pazarlara ilgi göstermeye başlıyor.

Öte yandan Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek serinlemeye çalıştı. 

Şanlıurfa 42 derece

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken, Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 42 derece kaydedildi.

Şanlıurfalılar, özellikle güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyor.

Dışarıya çıkanlar ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kent merkezindeki bazı vatandaşlar ise Hasan Paşa Camisi'ndeki su kanalına ayaklarını koyarak serinledi. 

Sınır hattında 38 derece

Suriye sınırında bulunan Kilis'te de vatandaşlar, 38 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da kentteki havuzlarda serinliyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde birkaç derece artacağını belirtti.

Adıyaman'da vatandaşlar yüzerek serinledi

Hava sıcaklıklarının 40 derece ölçüldüğü Adıyaman'da ise vatandaşlar Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinledi.

Kimi vatandaşlar yüzerek serinlerken, kimileri ise ayaklarını suya sokuyor. Bölgede piknik yaparak fotoğraf çeken vatandaşlar ise eğlenceli zaman geçiriyor.

Bölgeyi ziyaret eden Ali Turan, "İstanbul'dan memleketim Adıyaman'a geldim. Kahta Çayı'nda serinliyoruz. Hava çok sıcak. Burada hem piknik yapıp hem de güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

9 yaşındaki Ada Erdal ise havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Adıyaman çok sıcak. Kahta Çayı'na yüzmeye geldim. Burada yüzerek serinliyorum." diye konuştu. 

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar da unutulmuyor.

Veteriner Yusuf Işık, AA muhabirine, barınağa gelen her köpeği serinletmek amacıyla banyo yaptırdıklarını söyledi.

Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Özellikle uzun tüylü sokak köpeklerinde terleme olmasından kaynaklı onları rahatlamak amacıyla yıkama çalışması başlattık. Barınağa gelen her sokak köpeğine banyo yaptırıyoruz. Hem barınağa hastalığın girmesini engelliyoruz hem de onların serinlemesini sağlıyoruz. Hayvanların bakımlarını da yapıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 212 bini geçti
Brezilya ve Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesi
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi
Florida Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı

Benzer haberler

Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor

Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor

Yargıtay'dan, çocuğun soyadının değiştirilmesine ilişkin 'üstün yarar' kriteri

Gastronomi şehrinde baklavacıların 'tatlı' telaşı başladı

Terör örgütü PKK/KCK'nın HDP ve DBP ilişkisi iddianamede

Terör örgütü PKK/KCK'nın HDP ve DBP ilişkisi iddianamede
Gaziantep'te tedbirlere rağmen koronavirüs vakaları artıyor

Gaziantep'te tedbirlere rağmen koronavirüs vakaları artıyor
Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı

Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı