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Yaşam

"Gündöndü"ler Trakya'yı çiçek bahçesine çevirdi

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 50'sinin karşılandığı Trakya'da, "gündöndü"lerin çiçek açmasıyla doğa adeta sarıya boyandı.

Mesut Karaduman, Gökhan Balcı, Ufuk Ertop  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
"Gündöndü"ler Trakya'yı çiçek bahçesine çevirdi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Edirne

Tekirdağ'da 1 milyon 650 bin, Edirne'de 1 milyon 210 bin, Kırklareli'nde de 1 milyon 100 bin dekarda ekili ayçiçekleri Trakya'ya renk katıyor. Bölgede "gündöndü, günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği tohumları boylanarak çiçeklendi.

Sarının tonlarını en güzel şekilde yansıtan ayçiçeği, Trakya topraklarını ayrı bir güzelliğe bürüdü.

Özellikle yol kenarlarında bulunan tarlalar arasında yapılan yolculuk daha keyifli hale geldi. Tarlalara girerek ayçiçeğini fon yapanlar için ise ayçiçekleri adeta doğal bir stüdyo haline geldi.

"Edirne agro turizmden en iyi yararlanan kent"

Edirne'yi Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, Trakya'nın agro turizmden en iyi yararlanan bölgelerin başında geldiğini söyledi.

Verimli Trakya topraklarının ülke ekonomisine tarımda olduğu kadar turizm sektöründe de katkı sunduğunu vurgulayan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Edirne neredeyse her mevsim tarımsal üretimin turizmle bütünleştiği bir şehir olarak Türkiye'nin hep gündemine geliyor. Lavantadan tutun bağ bozumuna, kanola tarlalarından buğday hasadı sonrası saman balyalarına bu anlamda fotoğrafçıların çok dikkatini çekiyor, şimdi de ayçiçeği... Dernek olarak kent tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Ayçiçeği sonrası Trakya toprakları bağ bozumu etkinlikleriyle de turizme katkı sunacak."

Bacıoğlu, Edirne'deki 1 milyon 210 bin dekarda ekilen "gündöndü"lerin kenti dev bir çiçek bahçesine dönüştürdüğünü sözlerine ekledi.

"Renk cümbüşü ağustosa kadar devam eder"

Tekirdağ'da 1 milyon 650 bin dekarda ekilen ayçiçekleriyle sarıya boyanan tarlalar da sürücüler ve yolcular için güzel görüntüler oluşturuyor.

Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları vatandaşların ve bu anı kayda almak isteyen fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Tekirdağ-İstanbul yolu arasındaki tarlalarda baş veren ayçiçekleri yolculuk yapanlara renkli manzara sunuyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, doğal stüdyoyu andıran ayçiçeği tarlalarının kentin turizmine de katkı sağladığını söyledi.

Ayçiçeği tarlalarının şehre ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın sarı gelinliği çok güzel görüntüler oluşturuyor. Nisan ayından kanola, sonra lavanta derken temmuz ayında da ayçiçeği tarlalara renk katıyor. Ayçiçekler kenti doğal bir stüdyoya çevirdi. Tarihi Çanakkale yolu üzerinde seyahat eden insanlar molalar vererek bu güzel tarlalarda anılarını biriktiriyor. Doğal stüdyoda fotoğraf çekiyorlar." dedi.

Hacıoğlu, kentteki tarlalarda nisanda başlayan renk cümbüşünün ağustos ayına kadar devam ettiğini aktararak, "Tekirdağ'ın sarı gelinliğini giyindiğini sosyal medyada veya haberlerde gören insanlar İstanbul'a yakın olmasının avantajıyla akın akın buraya geliyor. Buraya gelen insanlar sadece fotoğraf çekmiyor. İnsanlar buraya gelmişken turizmin diğer argümanlarını da kullanıyor. Kentin gastronomisi, denizi, yamaç paraşütünden de faydalanıyorlar. İnsanlar burada bir çok turizm çeşidiyle buluşma imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.

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