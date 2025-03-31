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Yaşam

Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Karaca Mağarası, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Sinan Uçar  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı Fotoğraf: Sinan Uçar/AA

Gümüşhane

İlçeye bağlı Cebeli köyü sınırlarında bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin rotasında yer alıyor.

Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla ünlü mağara, iç nemlenmenin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması amacıyla her yıl kasım ayında ziyarete kapatılıyor.

Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, 12 ile 17 derece arası sıcaklığıyla ziyaretçilerine serinletici bir ortam sağlıyor.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Karaca Mağarası'nda yeni sezonda 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Vali Baruş, Türkiye'nin en önemli mağaralarından birisinin Karaca Mağarası olduğunu ifade ederek, mağara içerisindeki sarkıt ile dikitlerin renk ve motif çeşitliliği bakımından muazzam bir görüntü oluşturduğunu belirtti.

"Gümüşhane'nin güzelliği sadece yer üstünde değil"

Gümüşhane'de 3 bin metrenin üzerinde birçok zirve olduğunu aktaran Vali Baruş, vadiler içerisinde su yolları, ırmak ve yaylaların olduğunu dile getirdi.

Baruş, her yıl çok sayıda kişinin yaylaları ziyaret edip güzellikleri doyasıya yaşadığına dikkati çekerek, "Gümüşhane'nin güzelliği sadece yer üstünde değil. Yer altındaki en önemli güzelliklerinden bir tanesi de Karaca Mağarası. Karaca Mağarası en önemli turizm destinasyonlarından birisi. 2024'te yaklaşık 130 bin ziyaretçi aldık ve bu ziyaretlerde beş kişiden biri yabancı." ifadesini kullandı.

Karaca Mağarası'nın önemli bir turizm merkezi haline gelmesi için gayret gösterdiklerini, hedeflerinin yeni sezonda Karaca Mağarası'nda 150 bin ziyaretçi ağırlamak olduğunu anlatan Baruş, kentte çok sayıda turizm destinasyonu bulunduğunu, Torul'da cam seyir terası ile Limni Gölü, Şiran'da Tomara Şelalesi, kent merkezinde tarihi Süleymaniye Mahallesi ile onlarca kilise ve manastırın bulunduğu Krom Vadisi'nin bunlardan bazıları olduğunu kaydetti.

"Ülkemizin farklı yerlerinde çok güzellikler var"

Bayram tatilinde mağarayı gezen ziyaretçilerden Osman Öztürk, Karaca Mağarası'na ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Öztürk, uzun yıllar Gümüşhane, Trabzon ve Erzurum kara yolunu kullandığını belirterek, "Karaca Mağarası'nı tabelalardan görüyorduk ve gezmeye zaman bulamıyorduk. Bugüne nasip oldu ve çok beğendim. Ülkemizin farklı yerlerinde birçok güzellik var. Turizm destinasyonlarını gezmeye çalışıyoruz. Karaca Mağarası da gezilip görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Gamzenur Öztürk ise üniversite eğitimini Trabzon'da aldığı sırada Karaca Mağarası'nı duyduğunu ifade ederek, "İlk defa geldim çok güzelmiş. Bu kadar büyüleyici bir mağara göreceğimi düşünmemiştim." dedi.

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