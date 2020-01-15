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Yaşam

Görme engellilerin kartopu sevinci

Manisa’daki görme engelliler, 1513 rakımlı Spil Dağı'nda kar topu oynamanın heyecanını yaşadı.

Ahmet Bayram   | 15.01.2020
Görme engellilerin kartopu sevinci Fotoğraf: Haluk Satır/AA

Manisa

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü organizasyonunda bir araya gelen Manisa Altı Nokta Körler Derneği ile Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri, önce milli parkta yiyecek bulmakta zorluk çeken yılkı atları ve yaban hayvanları için yem bıraktı. 

Yemleme çalışmasının ardından görme engelliler kar topu savaşı yaptı. Sesin geldiği noktaya odaklanan görme engelliler, hedeflerini vurmaya çalıştı.

Manisa Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Pehlivan, yaptığı açıklamada, unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyleyerek, "Burada biz de varız, dedik. Karı ellerimize aldığımız zaman o güzelliği hissediyoruz. Üstümüze denk geldiğinde farklı bir duygu verdi bize. Eğlenceli bir şey." diye konuştu.

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı da görme engellilerle yemleme çalışması yaptıklarını ve kar eğlencesini birlikte yaşadıklarını anlatarak, "Bugün yaptığımız yemleme temsiliydi. Ama biz bundan sonra devamını getireceğiz. 200 kilogram yem, 100 kilogram bitki artığı ve ekmek, 100 kilogram da buğday atarak doğal yaşama destek olduk." ifadelerini kullandı.


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