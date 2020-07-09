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Yaşam

Görme engelli Suriyeli 3 kardeşin Kur'an aşkı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e yerleşen ailenin görme engelli 3 çocuğu, engellerinin zorluklarını aşarak, hafız olma yolunda ilerliyor.

Fırat Özdemir   | 09.07.2020
Görme engelli Suriyeli 3 kardeşin Kur'an aşkı Fotoğraf: Fırat Özdemir / AA

Gaziantep

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşamını sürdüren ailenin görme engelli 3 çocuğu, engellerinin zorluklarını aşarak hafız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kannavi ailesinin doğuştan görme engelli çocukları 18 yaşındaki Hibe, 13 yaşındaki Nurulhüda ile 11 yaşındaki Mustafa, anne ve babalarının teşvikiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme kararı aldı.

Aile yakınlarının desteğiyle ilk adımları atan kardeşler, ünlü hafızları dinleyerek kendilerini geliştirdi.

Engellerini azim ve istekleriyle yenen ve hemen hemen her gün çalışmalarını sürdüren Suriyeli kardeşler, hafızlık belgesi alabilmek için Gaziantep Müftülüğünde sınava girdi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar eşliğindeki Hafızlık Tespit Komisyonu önünde hünerlerini sergileyen engelli kardeşler, Diyanet İşleri Başkanlığından alacakları belgeyle de hafızlıklarını taçlandırmak istiyor.

"Yavrularımız çok başarılı"

Hüseyin Hazırlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafızlık mülakatlarını yürütürken aynı aileden 3 görme engelli kardeşin başarı hikayesine tanıklık ettiklerini aktardı.

Hiçbir şeyin Kur'an-ı Kerim ile buluşmaya engel olmadığını ifade eden Hazırlar, "Engelli kardeşlerimiz ses oynatıcılardan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek ezberlemişler. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in mucizevi kitap olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu kardeşlerimizle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin hiçbir engeli olmadığını gördük." dedi.

Suriyeli kardeşlerin her türlü zorluğa, imtihana ve engele rağmen büyük başarı gösterdiklerini, kalplerde engel olmadığında azimle nelerin başarılabildiğinin görüldüğünü ifade eden Hazırlar, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizi mülakatta göz yaşları içinde izledik ve hafızlıklarına tanıklık ettik. Çok net söylüyorum yavrularımız çok başarılı. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel ezberlemişler. Ayetlerin birbirleriyle olan münasebetini anlıyorlar, süre ve cüzleri biliyorlar, başından sonuna, harf harf, kelime kelime adeta nakış nakış kalp ve gönüllerine Kuran-ı Kerim'i nakşetmiş ve inşa etmişler."

"Dinleyerek ezberledik"

Anne Menel Abdurrezak Ledaa Kannavi de çocuklarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bu apayrı bir güzellik. Yavrularımızın iftihar edeceğimiz bir gelecekleri olmasını istiyorum. Onlara hem terbiye hem ahlak dersi verirken zorlanmadım. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim eğitimlerinde de zorlanmadım." diye konuştu.

Kardeşlerden Mustafa Kannavi de bir yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini belirtti.

Çalışırken kardeşleriyle birbirlerine de yardımcı olduklarını belirten Kannavi, "Anne ve babam bize ses oynatıcı aldı. Ses oynatıcısından Kur'an-ı Kerim'i dinliyordum. Dinledikten sonra kapatıp kendim okuyordum. Böylelikle hafızlığımı tamamladım." ifadesini kullandı.

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