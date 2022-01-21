Görme engelli piyanist İrem'e en güzel karne hediyesi
Yalova Belediyesi, Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan görme engelli ve aynı zamanda otistik tanılı İrem Fitoz'a, karne hediyesi olarak "Görme Engelli Takip Sistemi Yolu" yaptı.
Yalova
Yalova Belediyesi, Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan görme engelli ve aynı zamanda otistik tanılı İrem Fitoz'a, karne hediyesi olarak "Görme Engelli Takip Sistemi Yolu" yaptı.
Yalova Belediyesi açıklamasında, Yalova Güzel Sanatlar Lisesi okul idaresi tarafından gelen talep doğrultusunda görme engeli olan 10. sınıf öğrencisi İrem Fitoz'a karne gününde sürpriz yaptı.
Okulun başarılı öğrencileri arasında bulunan ve aynı zamanda piyano çalmada yetenekli olan Fitoz için bir gün içerisinde sarı şeritlerden oluşan "Görme Engelli Takip Sistemi" kuran Yalova Belediyesi ekipleri, hediyelerini karne gününe yetiştirdi.
Okula her geldiğinde sınıf arkadaşı Nihan Turan tarafından karşılanan ve ihtiyaçlarını sınıf arkadaşının yardımıyla gideren Fitoz, bundan böyle okula girebileceği ve okul içinde rahat bir şekilde ihtiyaçlarını giderebileceği için mutlu olduğunu ifade etti.
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a teşekkür eden Fitoz, "Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk ağabeyimize ve tüm emeği geçen ekip arkadaşlarına benim için bu yolu yapmış oldukları için çok teşekkür ediyorum." dedi.
Okul Müdürü Haydar Kılıç ise, "Tüm çalışmalarda bize her zaman destek olan bununla birlikte İrem kızımız için hassasiyet önem arz eden yürüme yollarının yapımında emeği olan Başkanvekilimiz Mustafa Tutuk’a ve ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.