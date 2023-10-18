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Yaşam

Görme engelli milli sporcunun "ışığı" başarıları oldu

Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı sporda, 15 yıldır Görme Engelliler Erkek Golbol Milli Takımı'nın başarısı için ter döken Caner Keleş, başarılarıyla örnek oluyor.

Zekeriya Karadavut  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Görme engelli milli sporcunun "ışığı" başarıları oldu

Aksaray

İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Keleş'e, ilkokula gittiği dönemde aniden görme kaybı yaşayınca götürüldüğü hastanede retinitis pigmentosa teşhisi konuldu.

Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle 11 yaşında oynamaya başladığı golbolde, yıllardır milli takımın formasını terleten Keleş, lise eğitimi aldığı okula 2015'de memur olarak atanırken, geçen yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

Başarılarıyla çevresinde örnek gösterilen Keleş, hayatını azmi ve sporla renklendirdiğine inanıyor.

Öğretmenlik yapmak istiyor

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde milli takımla çalışmalarını sürdüren Keleş, AA muhabirine, ilkokulda sınıftaki tahtayı göremeyince götürüldüğü hastanede rahatsızlığından haberdar olduklarını söyledi.

Görme engelliler için olan özel bir okulda eğitim hayatına devam ederken, sporla da ilgilenmeye başladığını aktaran Keleş, "Bu hastalık görme yeteneğimi günden güne elimden aldı. Şu anda görme yeteneğim yüzde 5-10'lara kadar düştü. Hiçbir zaman pes etmedim. İnşallah formasyon eğitimi aldıktan sonra öğretmenlik yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarıyla hayalleri için çalışıyorlar

Eğitim kadar sporun da hayatında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Keleş, ilk İzmir'de düzenlenen okullar arası turnuvada birincilik elde ettiklerini kaydetti.

Keleş, spora hiç ara vermediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birçok dereceler elde ettim. 2008'de ilk kez milli takıma seçildim. Bu spora başladığımda tek hedefim, milli formayı giymekti. Allah'a şükürler olsun bu hedefimi başardım. Bu beni çok mutlu etmişti. Şu anda 6-16 Aralık'ta Karadağ'da düzenlenecek Avrupa şampiyonası için kamptayız. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Takım arkadaşlarımızla tek düşüncemiz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası almak. Biz bu hayale aşık olduk."

Rakipleri tek tek değerlendirdiklerini anlatan Keleş, boş zamanlarında bile arkadaşlarıyla başarı odaklı sohbet ettiklerini dile getirdi.

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