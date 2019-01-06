Görme engeli avukat olmasına "engel" olamadı

Fotoğraf: AA/Halis Akyıldız

İSTANBUL - Halis Akyıldız

Görme engeli nedeniyle zor süreçlerden geçen ve hukuk fakültesini bitiren İlham Kahraman, 20 yıldır çok sevdiği avukatlık mesleğini yapıyor.

Doğuştan görme engelli 48 yaşındaki Kahraman, azmi ve gayretinin yanı sıra başarısıyla hem genç meslektaşlarına hem de engelli bireylere örnek oluyor.

İlkokul ve ortaokul hayatında sıkıntılı dönemler yaşayan Kahraman, "Görme engelliler okuluna git, niçin burada okuyacaksın" gibi nedenlerle liseye kaydolmakta zorlansa da okul yönetiminin ikna edilmesiyle liseyi tamamladı.

Avukat İlham Kahraman, başarı ve zorluklarla dolu hayatını AA muhabirine anlattı.

Matematik öğretmeninin önerisiyle avukat olmaya karar verdi

Ortaokul ve lisede kaynaştırmalı sınıflarında okuduğunu belirten Kahraman, annesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının yardımıyla derslerinde başarılı olduğunu, göremediği için kendisine yazılı sınav yerine sözlü sınav yapıldığını söyledi.

Kahraman, lisedeyken kimya mühendisi olmak istediğini ancak o zaman görme engelliler mühendis olamadığı için matematik öğretmeninin önerisiyle avukat olmaya karar verdiğini anlatarak, 1988'de üniversite sınavında okutman yardımıyla soruları cevapladığını ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığını kaydetti.

Kahraman, "Braille" alfabesini artık kullanmadığını belirterek, "Günümüzde her şey bilgisayar. Bir evrak tarandığında üzerinde ne yazıyorsa bilgisayar bize okuyor. Ekrana yazdıklarımız da bize okunuyor. Biz de işimizi rahatlıkla hallediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de ilk görme engelli noterlik belgesini aldım"

İlham Kahraman, Hukuk Fakültesi'ni bitirdiği yıllarda görme engellilerin noter olamadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Noter olabilmek için sağlık raporu aldığınızda herhangi bir organınızda bozukluk olmaması gerekiyordu. Biz de bunun üzerine hukuki mücadeleye başladık ve 'Görme engelli bir avukat mesleğini yapıyorsa neden noterlik yapamasın' diyerek hareket edip gerekçemi bunun üzerine kurdum ve 4 sene uğraşarak 2002'de Noterler Birliği'nden noterlik belgesini almayı başardım. Türkiye'de ilk görme engelli noterlik belgesini aldım. Görme engelliler yüksek lisans yapamıyordu, o konuda da mücadele ettik ve 1993'te o olayın da ortadan kaldırılmasına vesile olduk. Bunlar insana zevk veren unsurlar, mesleğimizin daha cazip olduğunu hissettiriyor."

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak 20 yıldır mesleğini keyifle yaptığını anlatan Kahraman, aynı zamanda ara buluculuk da yaptığını bildirdi.



