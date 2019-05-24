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Yaşam

Google'den Semiha Berksoy'a özel doodle

Google, Türk operasının ilk kadın sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy'un 109. yaş gününe özel doodle hazırladı.

Hanife Sevinç   | 24.05.2019
Google'den Semiha Berksoy'a özel doodle

İstanbul

Google ana sayfasındaki logoya tıklayanlar, 1910 yılında doğan Semiha Berksoy'a özel doodle ile karşılaştı.

Doodle'ı tıklayanlar, hayata gelmesinin üzerinden 109 yıl geçen Berksoy'un yaşamına ilişkin bilgi veren internet sayfalarına yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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