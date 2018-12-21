Google'dan kış gün dönümüne özel logo

Google, kışın ilk günü ve yılın en uzun gecesi 21 Aralık'a özel 'doodle' hazırladı.

İSTANBUL

Google ana sayfasında, kışın ilk günü ve yılın en uzun gecesi 21 Aralık'a özel hazırlanan bir video yer alıyor.

Kış gün dönümünden itibaren kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor.

"Doodle" olarak adlandırılan özel tasarımlı logolar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

Muhabir: Andaç Hongur