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Yaşam

Gönüllü polisler devletin şefkat elini 'sevimli dostlara' uzattı

Sivas'ta devletin şefkat elini sokak hayvanlarına uzatan gönüllü polisler, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ahşaptan yaptıkları kafes ve kulübelerle sevimli dostların beslenme ve barınma ihtiyacını karşılayacak.

Göksel Cüneyt İğde   | 14.05.2021
Gönüllü polisler devletin şefkat elini 'sevimli dostlara' uzattı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Sivas

Sivas Ulaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İlker Özkan, salgınla mücadelede uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde sokak hayvanları ve kuşların aç ve susuz kalabileceği yönündeki düşüncesini amiri komiser Yavuz Yılmaz ve mesai arkadaşlarıyla paylaştı.


"Sokak hayvanları ve doğa korumamız altında" sloganıyla ahşaptan kulübe ve kafesler yapmaya karar veren gönüllü polislere, Kaymakam Cengiz Nayman da destek verdi.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde işe koyulan polisler, el ele vererek kısa sürede yaptıkları 10 kuş kafesi, 5 köpek, 5 de kedi kulübesini en son boya ve vernik işleminden geçirerek ilçede belirlenen noktalara bıraktı.

Kaymakamlığın desteğiyle içerisine yem ve yiyecek bırakılacak kafes ve kulübeler, hayvanların beslenme ve barınma ihtiyacını karşılayacak.

Ahşap kulübe ve kafeslerin sayısı yıl içinde 100'e çıkarılacak

Kaymakam Nayman, AA muhabirine, tam kapanma sürecinde emniyet personelinin bu güzel projesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Daha mütevazi bir şey beklediklerini ancak kaymakamlığın kaynakları ve emniyet personelinin özverisiyle projenin büyüdüğünü belirten Nayman, "Şu an için toplamda 20 kafes ve kulübe yaptık. Yıl içinde de bu sayıyı 100'e çıkarmayı düşünüyoruz ve böylece sokak köpekleri, kediler ve kuşların hem beslenme hem de barınma ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.

Kulübe ve kafesleri ilk etapta kamu kurumlarının önündeki kaldırımlara koyacaklarını anlatan Nayman, şunları kaydetti:

"Böylece hem çocuklarımız bu hayvanlara kolayca erişerek, korkulacak bir canlı olmadıklarını görecekler hem de kurumlardaki çalışanlarımız buralara yiyecek koyabilecek. Biz kaymakamlık olarak da sürekli mama ve yem desteği sağlayacağız. Tam kapanmada evlerinde sıkılan çocuklarımız, süreç bittiğinde bu hayvanları sevebilecekleri alanlara kavuşacaklar."

Nayman, kısa süre içinde ilçede faaliyete geçirecekleri hayvan hastanesi ve ameliyathaneyle sahipsiz hayvanlara destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz ise tam kapanma sürecinde insanlar evlerinden dışarı çıkamadığı için sokak hayvanlarının aç ve susuz kaldığına dikkati çekerek, projenin bu düşünceden hareketle ortaya çıktığını ifade etti.

Projenin fikir ayağını oluşturan polis memuru İlker Özkan da sokak hayvanları ve doğanın koruyucusu olduklarını vurgulayarak, "Bu kulübe ve kafesler, salgın sürecinde hayvanların hem beslenmelerini hem de yazın sıcaktan kışın da soğuktan korunmalarını sağlayacak." dedi.

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