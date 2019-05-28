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Yaşam

Gönüllü Japon uzmandan hastalara veda

Antalya Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Yaşam Boyu Egzersiz Uzmanı Hiroshi Nakajima, Japonya'ya dönmeden önce dört yıldır gönüllü egzersiz yaptırdığı hastalarla bir araya geldi.

Levent Kişi   | 28.05.2019
Gönüllü Japon uzmandan hastalara veda

Antalya

Antalya'da demans ve alzaymır rahatsızlığı bulunanların buluşma noktası "Mavi Ev"de 4 yıldır hastalara gönüllü egzersiz yaptıran Hiroshi Nakajima'nın, ülkesine dönecek olması hastalar tarafından üzüntüyle karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi’nde gönüllü görev yapan Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Yaşam Boyu Egzersiz Uzmanı Hiroshi Nakajima, ülkesi Japonya'ya dönmeden önce son kez hastalarla buluşup egzersiz yaptırdı. Nakajima, Mavi Ev sakinleriyle vedalaştı.

Mavi Ev'de yaşlı bireylerle çok keyifli ve yararlı zamanlar geçirdiklerini belirten Nakajima, "Burada olmaktan çok mutlu oldum. İnteraktif şekilde haftada üç gün birlikte egzersiz yaptık, yürüyüş yaptık etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Antalya'yı çok seviyorum. Şimdi gidiyorum ama yeniden buraya gelmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

Japonya'dan 2015'te Antalya'ya gelen Nakajima, hastalara gönüllü el, parmak, kol ve bacak egzersizleri yaptırıyordu.



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