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Yaşam

'Gönüllü Eller' Yüksekova'da belediye kütüphanesini yeniledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Gönüllü Eller" grubu, belediye bünyesindeki kütüphaneyi boyayıp resimlerle süsleyerek, öğrencilere ders çalışabilecekleri daha temiz bir ortam hazırladı.

Ulaş Güven   | 18.11.2019
'Gönüllü Eller' Yüksekova'da belediye kütüphanesini yeniledi Fotoğraf: Ulaş Güven /AA

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gümrük memurları, öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu 7 kişilik "Gönüllü Eller" grubu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullarda gördükleri eksikliklerin giderilmesi için çalışma yürütüyor. 

Daha önce Esendere beldesindeki bir okulun ana sınıfını boyayıp yeni halı ve oyuncaklarla öğrencileri sevindiren gönüllüler, 2 ay önce de ilçe merkezideki kütüphanenin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Yüksekova Belediyesinden boya, bir iş adamından da ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda destek alan gönüllüler, kütüphaneyi boyayarak, duvarlarını Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy resimleri ve çeşitli figürlerle süsledi.

Öğrencilere daha temiz ortamda ders çalışma olanağı sunan gönüllüler, kütüphaneyi yeni kitaplarla da donattı.

"Okulların eksiklerini gidermek için çalışmaya devam edeceğiz"

Grup üyesi Ecem Gökçe Seyhan, AA muhabirine, geçen sene Esendere Gümrük Müdürlüğüne atandığını, geldikten sonra da çevresine yararlı işler yapmaya çalıştığını söyledi.

Arkadaşlarıyla, çocukların daha güzel ortamlarda ders yapmalarını sağlamak için seferber olduklarını anlatan Seyhan, belediye bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanede de yenileme ihtiyacı gördüklerini belirtti.

Önce duvarları boyadıklarını ifade eden Seyhan, şöyle konuştu:

"Renkli ve daha motive edici bir ortam yaratmaya çalıştık. Ana sınıfı öğrencileri için renkli bir köşe yaptık, kitap ayarladık. Köylerdeki ana sınıfı öğrencilerini buraya getirip kitaplarla tanıştırmak, eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Kütüphaneyi öğrencilerin daha rahat koşullarda ders çalışabileceği bir ortama dönüştürdük. Bundan sonra okulları gezip kitap desteğinde bulunmak, eksiklerini gidermek için çalışmaya devam edeceğiz."

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