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Yaşam

Gölcük'te sonbahar güzelliği

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Zafer Göder   | 03.11.2019
Gölcük'te sonbahar güzelliği

Bolu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla muhteşem manzaralar sunuyor.

Gölcük'te sonbahar güzelliği

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla muhteşem manzaralar sunuyor. Sonbaharı yaşamak için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor. ( Zafer Göder - Anadolu Ajansı )

Bolu'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Her gün yerli ve yabancı yüzlerce tatilcinin ziyaret ettiği tabiat parkının yolunda oluşan ağaç koridorlarında da sonbaharın en güzel renkleri göz alıyor.

Araçlarıyla bu yoldan geçen tatilciler, seyrine doyumsuz manzara eşliğinde seyahat ediyor.

Tabiat parkının içinde ise ağaçlardan dökülen sarı ve kahverengi tonlardaki yapraklar ile farklı renklere bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Günübirlik olarak tabiat parkını tercih edenler, bölgenin doğal güzelliği karşısında adeta büyüleniyor.

Sonbaharı yaşamak için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor.

Bazı tatilciler ise bisiklet ve golf araçlarıyla tabiat parkında gezinti yaparak manzaranın tadını çıkarıyor.

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