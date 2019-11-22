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Yaşam

Göktepe Yaylası'nda yılkı atları görüntülendi

Batı Karadeniz'de doğal özellikleriyle dikkati çeken Göktepe Yaylası'ndaki yılkı atları, bölgeye giden bir fotoğrafçı tarafından görüntülendi.

Ahmet Özler   | 22.11.2019
Göktepe Yaylası'nda yılkı atları görüntülendi Fotoğraf: Ramazan Akkaya/AA

Karabük

Yenice ilçesi sınırlarında yer alan Göktepe Yaylası, özellikle son yıllarda gezi kulüpleri ve fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Gezi Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında Göktepe Yaylası'na giden Ramazan Akkaya, doğal güzellikleri fotoğrafladığı sırada kentte nadir görülen yılkı atlarına rastladı.

O anı fotoğraflayarak ölümsüzleştiren Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu anların herkese nasip olmayacağını belirterek kendini şanslı hissettiğini söyledi. Yaylanın eşsiz güzelliğinin insanı büyülediğini aktaran Akkaya, şöyle konuştu:

"Yaylaya, doğa severlerin ve foto safari yapmak isteyenlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Özellikle sayıları 50'nin üzerindeki yılkı atları yaylaya ayrı bir değer katıyor. Flora ve faunasının zenginliği ile bünyesinde barındırdığı canlılar, her geçen gün ilgi odağı oluyor. Yılkı atları da yaylanın tanıtımı açısından önemini ve güzelliğini göz önüne seriyor.''

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