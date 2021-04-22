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Yaşam

Gökova Körfezi'ndeki bir mağarada 5 Akdeniz foku görüldü

Akdeniz Koruma Derneğince Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 5 yıl önce hayata geçirilen izleme projesi kapsamında, ilk kez bir mağarada 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz foku aynı anda görüntülendi.

Durmuş Genç   | 22.04.2021
Gökova Körfezi'ndeki bir mağarada 5 Akdeniz foku görüldü

Muğla

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Akdeniz fokunun Gökova Körfezi'nde yaşam alanlarını artırmak için doğal kıyı mağaralarında, türün üreme dönemlerinde kullanabileceği platform yapıldı.

Gökova Körfezi'ndeki bir mağarada 5 Akdeniz foku görüldü

Gökova Körfezi'nde Akdeniz fokunun dinlenme ve yavru büyütmek için kullandığı kıyı mağaraları, aynı zamanda foto kapan ve tam zamanlı kamera sistemleri ile izlemeye alındı.

Körfezde Akdeniz Koruma Derneğince izleme çalışması yürütülen 5 kıyı mağarasından birinde, aynı anda 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz fokunun görüntülenmesi ekipleri heyecanlandırdı.



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