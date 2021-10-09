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Yaşam

Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı

Bingöl'de havaların soğumaya başlamasıyla hayvanlarını yaylalardan indiren göçerler, memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek için 50 gün yol yürüyecek.

Rıdvan Korkulutaş, Aydın Arık   | 09.10.2021
Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş - AA

Bingöl

Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla geldikleri Bingöl'deki yaylalarda 5 ay konaklayan göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla memleketlerine dönüş yolculuğuna geçti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden mayıs ayında Bingöl'ün Karlıova ilçesine gelen göçerler için 5 ay süren konaklamanın ardından havaların soğumasıyla yeniden yolculuk başladı.

Günlerce sürecek yolculuk için hazırlıklarını tamamlayan göçerler yola koyuldu.

Hayvanları ile belirledikleri güzergahta ilerleyen göçerler, suyun ve otlakların bulunduğu noktalarda konaklayarak ilerleyişini sürdürüyor.

Göçerler, uzun süren yolculukları sırasında bölgenin zorlu coğrafyasında hem kendilerini hem de sürüyü yaban hayvanlarından korumak için de mücadele ediyor.

Konakladıklarında odun ateşinde demledikleri çay eşliğinde türküler seslendirerek dinlenen göçerler, hayvanlarını Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine götürebilmek için yaklaşık 50 gün yol yürüyecek.

"1000 koyunla yolculuk yapıyoruz"

Göçerlerden Kasım Kahraman, AA muhabirine, yıllardır ilkbaharda Şanlıurfa'dan Bingöl'ün yaylalarına hayvanlarını otlatmak için getirdiklerini söyledi.

Ailesiyle yaklaşık 2 bin rakımlı yaylada konakladıklarını dile getiren Kahraman, "50 günlük yaya yolculuğumuz başladı. 1000 koyunla yolculuk yapıyoruz. 2 çobanız, 2 eşeğimiz, 2 de köpeğimiz var. Yolculuğumuz başlayınca ailemizi araçla memlekete gönderdik. Burada gece soğuk. Ayı ve kurt var. Gece nereye kadar yürüyebilirsek orada da konaklıyor, sabah çayımızı içtikten sonra hangi yol ve su bize yakınsa oraya doğru hareket ediyoruz. Suyun kaynağı bize uzaksa 10 kilometre yürüyoruz." diye konuştu.

Salih Kahraman da hayatlarının göç ederek geçtiğini ifade ederek, yolculuklarının da zorlu geçtiğini belirtti.

Hüseyin Kahraman da çocukluğundan bu yana hayatlarının hayvanlarla bir arada geçtiğini söyleyerek, "Koyun ve keçileri sayıyorum. Eşeklere yükleri yüklüyorum. Süt sağıyor, yemek yapıyorum. Bu tür işler bana ait. Bazen yağmur, bazen soğuk var. Çok zahmet çekiyoruz." dedi.

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