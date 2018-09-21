Göçerlerin dönüş yolculuğu

TUNCELİ

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Tunceli'nin Çemişgezek, Mazgirt ve Hozat ilçelerinden gelerek Ovacık'taki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte köylerine doğru dönüş yolculuğuna çıktı.

Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalarda 3 ay konaklayan göçerler, zorlu ve meşakkatli bir yolculuğun sonunda Ovacık ilçe merkezine ulaşıyor.

Burada belirli alanlarda çadırda konaklayan göçerler, sürülerini birkaç gün dinlendirerek yeniden yola koyuluyor.

Göçerler, kilometrelerce yol katettikten sonra köylerine ulaşıyor.

Göçerlerden Turgut Bakır, AA muhabirine, Hozat'ın Çağlarca köyünden Ovacık'a gelerek yaylaya çıktıklarını söyledi.

Yayla yaşamının zor olduğunu ifade eden Bakır, "Eylül ayının ilk haftasında, havaların soğumasından dolayı yağış oluyor. Bizler de bu nedenden dolayı tekrar geri dönüş yoluna düşüyoruz. Sürülerimizi yaylalardan köyümüze kadar yayan götürüyoruz. Yaklaşık 15 gün boyunca Ovacık-Hozat arası yolda gideceğiz." dedi.

Şanlıurfa'dan Ovacık'a gelerek çobanlık yaptığını belirten İbrahim Live ise Munzur Dağı eteklerinde sürü otlatarak geçimini sağladığını dile getirdi.

Live, yayla mesaisi nedeniyle ailesini çok özlediğini ifade ederek, "Ailemi bırakıp Ovacık'ta çobanlık yapmaya geldim. Yaylada koyunları otlatırken tek başınaydım. Mılla Dağında sezonu bitirdik. Yola çıktık. Yayladan indikten sonra Harami Dere'de bir gün konakladık. Koyunlarımız dinlendikten sonra tekrar yola çıktık. İki gündür ben Ovacık'tayım. Hozat üzerinden Çemişgezek tarafına gideceğiz. Yolda çok kurt var. Yolculuğumuz yavaş yavaş devam edecek."diye konuştu.

Muhabir: Sidar Can Eren